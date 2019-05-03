Hatay'ın İskenderun ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenen törenle açıldı.Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda hazırlanan TÜBİTAK tarafından desteklenen fuarda, robotik kodlama, fen bilimleri, matematik, dil, sosyal bilimler ve ilahiyat alanlarında 25 proje yer aldı.Okul Müdürü Ramazan Çakır, öğrencilerin bir yıl boyunca büyük bir emekle 25 proje ortaya çıkardıklarını söyledi.Çakır, emeği geçen öğretmenlere, proje üreten öğrencilere ve kendilerini bu çalışmalarda yalnız bırakmayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu'na teşekkür etti.HATAY (AA) -