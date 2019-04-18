Hatay’da ev yangını
- Kırıkhan ilçesindeki yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında biri itfaiye eri 7 kişi dumandan etkilendi.
İlçeye bağlı Alsancak Mahallesi 203. Sokak'ta 6 katlı bir binanın 2'inci katında yangın çıktı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen 6 kişi ile bir itfaiye eri ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığı bildirildi.
HATAY (AA) -