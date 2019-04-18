Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında biri itfaiye eri 7 kişi dumandan etkilendi.İlçeye bağlı Alsancak Mahallesi 203. Sokak'ta 6 katlı bir binanın 2'inci katında yangın çıktı.Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı.Dumandan etkilenen 6 kişi ile bir itfaiye eri ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olay sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığı bildirildi.HATAY (AA) -