Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi girişinde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri 33 MA 4854 plakalı hafif ticari araç ile 07 MA 5592 ve 01 MA 3799 plakalı otomobilleri durdurdu.Ekiplerin yaptığı kontrolde araçlarda bulunan 23 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, sürücüler göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.HATAY (AA) -