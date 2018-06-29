Antalya’da hastanede sıra bekleyen kanser hastasını, check up yapma karşılığında parasını alıp dolandırdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, olay, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Onkoloji Bölümünde meydana geldi. Tedavi olmak için sıra bekleyen kanser hastası Ramazan B'nin yanına kendisini doktor olarak tanıtan S. D. geldi. S.D. iddiaya göre Ramazan B.’ye 'check up' olması gerektiğini bunu ise 250 lira karşılığında yapabileceğini söyledi. Üzerinde yalnızca 50 lira olduğu söyleyen Ramazan B., parayı S.D.’ye verdi. Parayı ala S.D. servis içinde kayıplara karıştı. Ramazan B.’nin şikayetiyle soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği şüpheli Sadettin D.’yi evinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.İHA