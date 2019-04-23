Silifke'deTürkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK), Mersin'in Silifke ilçesinde hastanede tedavi gören çocukların yararlanması amacıyla akülü araba hediye etti.HASKAV, Silifke Devlet Hastanesinde tedavi gören ve yakın zamanda cerrahi operasyon geçirecek çocukların faydalanması amacıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında akülü araba armağanında bulundu.Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Özgür Ozan Karak, yaptığı açıklamada, çocukların hediyeleri mutlulukla karşıladığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Çocuklarımızın hastanedeki tedavisi sırasında endişesini ve aynı zamanda ameliyata gidecek çocuklarımızın sedye korkusunu azaltmak, tedaviye uyumunun sağlanması açısından bağış yapılan bu akülü araçların faydalı olacağını düşünüyoruz. Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı'na kentimiz ve bölge halkı adına teşekkür ediyoruz."MERSİN (AA) -