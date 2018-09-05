- Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranmakta olan 2 şüpheli yakalandı.Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan 6 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Y.Y. ve Korkuteli ilçesinde 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. isimli şahıslar Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen E.G. ve Y.Y. tutuklanarak Alanya L tipi Cezaevine gönderildi.İHA