Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 6 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısının acısı dinmiyor. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen 2 ayrı bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin yakınları, acılarını ilk günkü gibi yüreklerinde taşıyor. Patlamalarda oğlu Oğulcan'ı kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna (fotoğrafta), o günleri unutmanın mümkün olmadığını söyledi.

Patlamalarda oğlu Oğulcan'ı kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o günleri unutmanın mümkün olmadığını söyledi.Saldırıda yaşamını yitirenlerin şehit sayılmasını isteyen Tuna, ''Süreci yakından takip ediyoruz. Bazı sanıklar yakalandı ve yüreklerimize su serpildi. Bizler tüm faillerin yakalanmasını istiyoruz ve bu konuda devletime güveniyoruz. Yaşadığımız bu acı süreç gerçekten çok sancılı geçti, geçiyor. Acımız halen ilk günkü gibi, o günü unutmak mümkün değil." ifadesini kullandı.Tuna, tüm sanıkların yakalanarak adalet önüne çıkarılacağı günü beklediklerini dile getirdi.- "Her gün aynı acıyı yaşıyorum"İlk patlamada eşini kaybettiğini belirten Zahide Kuday da her gün aynı acıyı yaşadığını anlattı.Bir daha benzer olaylar yaşanmamasını dileyen Kuday, "Acımızı içimizde yaşamaya devam edeceğiz. Olayı yapan bazı katiller yakalandı. İnşallah tüm katillerin de yakalanmasını devletimizden bekliyoruz." dedi.Kuday, devletin her zaman yanlarında olduğunu, asker ve polisler için sürekli dua ettiğini sözlerine ekledi.- Reyhanlı'daki terör saldırılarıReyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 6 yıl önce gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.Yaşanan acı olayın ardından ilçe merkezindeki patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak, yaşamını yitirenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.HATAY (AA) - CEM GENCO/OZAN EFEOĞLU -