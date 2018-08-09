- Kepez Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Amir Ateş Semt Konağı’nda oluşturduğu, ‘Hababam Sınıfı Müzesi’ açıldı. Hababam Sınıfı filminde rol alan sanatçılarında katıldığı etkinlikte, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, piyanoyla Hababam Sınıfı fon müziğini çalarak, sanatçılara jest yaptı.Müzede, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe’nin silikon heykelinin yanı sıra, sıraların üzerinde Hababam Sınıfı yazarı Rıfat Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez, filmde rol alan oyuncuların fotoğrafları yer alıyor.Yeşilçam’ın unutulmaz film serisi ‘Hababam Sınıfı’, Kepez Belediyesi tarafından oluşturulan bir müze ile ölümsüzleştirildi. Amir Ateş Semt Konağı, Hababam Sınıfı’nın hatıralarına ev sahipliği yapıyor.Yönetmen Ertem Eğilmez tarafından 1975, 1976, 1977 ve 1978’de Koşuyolu Adile Sultan Kasrı’nda çekilen Hababam Sınıfı’nın hatıralarından oluşturulan müzede, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe’nin silikon heykeli, sıraların üzerinde Hababam Sınıfı yazarı Rıfat Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez, filmde rol alan Adile Naşit, Cem Gürdap, Sıtkı Akçatepe, Kemal Sunal, Münir Özkul, Muharrem Gürses, Ahmet Sezerel, Feridun Şavlı ve Tarık Akan’ın birer fotoğrafları yer alıyor. Sınıfın duvarlarında ise filmden kesitlerin bulunduğu fotoğraf karelerine yer verildiği görüldü.Açılış törenine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hababam Sınıfı oyuncularından Bülent İğdiroğlu, Ercan Gezmiş, Cengiz Nezir, Eyüp Güçmen, Ergün Sözen, Cafer Dere, Dilaver Gür, Faruk Şavlı, Ümit Doğru, Mehmet Çatay, Kazanfer Şener de katıldı. Oyuncular müzeyi gezdi, protokolle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, piyanoyla Hababam Sınıfı fon müziğini çalarak, sanatçılara jest yaptı. Türel'in çaldığı, 'Ah bu hayat çekilmez' parçasına tüm oyuncular birlikte eşlik etti. Nostaljik havanın yaşandığı etkinlikte oyuncular duygusal anlar yaşadı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın Türk Sineması’na yön veren, ayrıcalıklı bir şehir olduğunu belirtti.Özellikle Yeşilçam yapımlarının gönül dünyasında minnet olarak farklı bir yer tuttuğunu dile getiren Tütüncü, "Bu filmlerin içerisinde en muhteşemi de Hababam Sınıfı eserleri. Yıllardır hep beraber tekrar tekrar izlemekten bıkmadık, usanmadık ve usanmayacağız. Böylesine güzel bir şehre, böyle bir müzenin var olmasının yakışacağını düşündük. Bugün de Hababam Sınıfı’nın hayatta kalan oyuncularıyla ve Antalyalılarla beraber bu müzeyi açıyor olmaktan gurur duyuyorum" dedi.Hababam Sınıfı Müzesi'nde hayatta kalan karakter sanatçılarıyla bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, insanın gördükleri karşısında etkilendiğini belirtti.Hababam Sınıfı'nın gelecek nesillere etkisini devam ettirecek muhteşem bir eser olduğunun altını çizen Türel, "Bugün de Hakan başkanın hoş sürprizi oldu. Sanatçıların burada olduğunu bilmeden geldim. Onları görmek hoş oldu sanki canlı bir müze gibi. Önemini iyi idrak ettim. Hababam Sınıfı muhteşem eserlerden. Çünkü içerisinde toplumun her kesimine hitap ediliyor. Ben emeği geçenleri tebrik ediyorum. Oyuncuların bir araya gelmesi ve irtibatlarının sürerek organizasyonlara katılabilmesi de gerçekten çok sevindirici. Ben de bu filmin oyuncularını görmekten mutlu oluyorum" diye konuştu.Türel, oyuncuların sürprizine karşı onlara Melih Kibar'ın bestelediği Hababam Sınıfı film müziğini piyanoda çalarak, sanatçıları duygulandırdığını dile getirdi.Sanatçılardan Eyüp Güçmen ise yaşadıklarını şöyle anlattı:"Buradan çok etkilendim. Harika bir şey yapmışlar. Bizi mutlu etti. Herkesin burayı ziyaret edeceğini umut ediyorum. Ziyaret ettikçe de bizi hatırlayacaklar. Benim lakabım ‘Çengel Ali’ydi, verilen görevi yaptım."Bir diğer sanatçı Ergün Süzen ise, "Hababam Sınıfı'nın en çalışkan 'Boncuk' karakterini canlandırdım. Hababam Sınıfı bir tarihti, şu anda 43 yaşındayım. Umarım bundan sonraki süreçte Türk Sinemasını yaşatırız. Mutluluğumuz sonsuz" ifadelerine yer verdi.İHA