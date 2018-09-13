- Finlandiya’da yakından takip edilen Miss Finland Güzellik Yarışması finalistleri için tanıtım kokteyli düzenlendi.Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nın (ALTAV) katkılarıyla Alanya’da kampa giren Miss Finland Güzellik Yarışması finalistleri için tanıtım kokteyli düzenlendi. Aynı zamanda Alanya Belediye Başkanı olan ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel başta olmak üzere çok sayıda turizmci, yerli ve yabancı basın mensubu ve iş insanının katıldığı gecenin sonunda güzeller misafirlerle sohbet ettiler.İHA