CNN Türk Kanalında yayınlanan “Yeşil Doğa” programının yapımcısı Güven İslamoğlu, Isparta’nın kültürel hafızasını korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan “Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesi” kapsamında şehrimize geldi.Isparta’nın geleneksel yapısı ve yerel unsurlarını gün yüzüne çıkarmak için mimarlıktan arkeolojiye, geleneksel Türk sanatlarından iletişime pek çok farklı disiplinin bir araya geldiği projede, geleneklerimiz, kültürümüz, adetlerimiz en orijinal, doğru ve geleneksel hali ile kayıt altına alınıyor.Kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin peşinden giden, Türkiye'nin çevre sorunlarını ekrana taşıyan Güven İslamoğlu, ilçelerimizi, köylerimizi, yaylarımızı gezerek şehrimizin geleneksel dokusunu yakından inceledi. Daha sonra üniversitemize de ziyarette bulunan İslamoğlu, Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi stüdyosunda bir röportaj verdi.