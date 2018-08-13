- Antalya'nın Manavgat ilçesine babasının yanına gelen gurbetçi genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor.Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan Manavgat’ın Side Mahallesi'nde yaşayan babası Ferhat Özdoğan’ın yanına gelen Yasemin Özdoğan’dan (23) Cuma gününden beri haber alınamıyor. Kızının Almanya’da yetiştiği için Türkçesinin iyi olmadığını belirten baba Özdoğan, "Cuma günü öğle saatlerinde evden çıktığımda kızım evdeydi. Kısa süre sonra döndüğümde kızımın evde olmadığını anahtarı komşumuza bıraktığını gördüm. Dönmesini bekledim. Aradığım hiçbir yerde bulamadım. Psikolojik rahatsızlığı olduğu için ilaç kullanıyor. Evden çıkarken ilacı ve kimliği dışında bir şey almamış. Gören ya da yerini bilenlerin en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum" dedi.İHA