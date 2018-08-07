Gurbetçi gazi oğlundan Gaziler Derneği’ne anlamlı hediye

Gurbetçi gazi oğlundan Gaziler Derneği’ne anlamlı hediye
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Gurbetçi gazi oğlundan Gaziler Derneği’ne anlamlı hediye 
 
- Isparta’nın Eğirdir ilçesini bağlı Çay Köyü’nde yaşayan Gazi  Ali Çelik’in oğlu Hasan Çelik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Şubesi’ne video kamera hediye etti.   
Babası, Gazi Ali Çelik, kardeşi Müyesser Akkanat, eşi Gülay Çelik ve çocukları ile birlikte derneğin Eğirdir şubesine gelen hayırsever Hasan Çelik, 1998 yılından bu yana Amerika’da yaşadıklarını, ancak her yıl Türkiye’ye gelerek aile fertlerini ziyaret ettiklerini söyledi. 
 
Çelik: “Şehit ve gazilerimize minnettarız” 
Uzun yıllardır Amerika’da yaşamalarına rağmen, gelenek ve göreneklerimizi asla unutmadıklarını, Türk ve Müslüman olmaktan her zaman gurur duyduklarını belirten Çelik, “Vatanımız için şehit düşen ve gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımıza minnettarız.  Çocuklarımızın da Türkiye’yi çok sevmelerinden mutluyuz” dedi. 
Gurbetçi Çelik, daha sonra aldığı video kamerayı Gaziler Derneği Eğirdir Şube Başkanı Hüseyin Koçaslan’a teslim etti. 
Çelik’in hediyesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Koçaslan, “Bu kamerayı, dernek gezilerimizde ve etkinliklerimizde kullanacağız. Hasan Çelik ve ailesine teşekkür ediyorum” diyerek, bir teşekkür plaketi takdim etti. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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