Gözleri ormanda kulakları ezanda

Gözleri ormanda kulakları ezanda
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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Gözleri ormanda kulakları ezanda
- Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki yangın gözetleme kulelerinde ellerinde dürbün 24 saat ormanı gözleyen orman işçileri, iftarı ve sahuru kulede yapıyor
- Erikçe Yangın Gözetleme Kulesi görevlisi Aziz Çakır:
- "İftarımızı da sahurumuzu da burada yapıyoruz. Gece gündüz demeden görevimizi sürdürüyoruz"

 Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki yangın gözetleme kulelerinde ormanı 24 saat gözetleyen  orman işçileri, iftarı ve sahuru da kulede yapıyor.
Ormanlık alanlarda yangınların erken fark edilebilmesi için hakim tepelere kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan orman işçileri, ramazanda da mesailerini aralıksız sürdürüyor.
Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki ormanlıkların zirvesine konuşlandırılan yangın gözetleme kulelerinde 24 saat görev yapan işçiler, bulundukları bölgede yaşayan insanların oksijen deposu ormanları koruyor.
Gaziantep Orman İşletme Şefliğine bağlı Erikçe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapan Mehmet Şahan ve Aziz Çakır, en küçük bir dumanı fark ettiklerinde telsizle anında merkezi bilgilendiriyor. En yakın bölgede bulunan arazözlerle de yangına ilk müdahaleyi yapmak üzere hemen harekete geçiliyor.
Ormanları korumak için ellerindeki dürbünle çevreyi aralıksız gözetleyen işçiler, sıcak ramazan günlerinde serin bir ortamda oruç tutup kulede iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
- "Sıcak ve susuzluk etkileyebiliyor"
Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Aziz Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır yangın gözetleme kulesinde görev yaptığını belirtti.
Ramazanlar da dahil olmak üzere Gaziantep'in ciğerleri olan ormanları titizlikle kontrol etmeye çalıştıklarını anlatan Çakır, "Ramazan oldukça iyi geçiyor. Zaman zaman zorlanıyoruz. Sıcak ve susuzluk etkileyebiliyor. İftarımızı da sahurumuzu da burada yapıyoruz. Gece gündüz demeden görevimizi sürdürüyoruz." dedi.
İki yıldır kulede görev yapan Mehmet Şahan da ikinci ramazanını kulede geçirdiğini aktararak, "Ramazan ayında sıcaklar nedeniyle zorluk yaşıyoruz ancak hassas bir görev yapıyoruz. Gece gündüz görevimizin başındayız. Bildirdiğimiz yangınların hemen söndürülmesinden mutlu oluyoruz. Çünkü ülkenin milli serveti yanmaktan kurtuluyor." diye konuştu.
- 18 kulede 54 personel görev yapıyor
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altındaş ise sorumlu oldukları Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay'daki 18 kulede 54 personelin görev yaptığını söyledi.
Yangın gözetleme kulelerinde görev yapan personelin önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Altıntaş, ramazanda da ormanları korumak için gayret gösterdiğini ifade etti.
Altıntaş, orman yangınlarıyla hem havadan hem de karadan teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiklerini vurgulayarak, "520 işçi, 49 arazöz, 18 su tankeri, 29 ilk müdahale aracı, 8 dozer, 5 greyder ve 5 treylerimiz bulunmaktadır. Su atma özelliği taşıyan 2 helikopterimiz Hatay'da, bir amfibik uçağımız da Adana'da konuşlandırılmıştır. Bunlar da yangınlarla mücadelede hava gücümüzü oluşturmaktadır." şeklinde konuştu.
Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya da Gaziantep'in ciğerleri olan Erikçe ve Dülük Baba Kent Ormanlarını korumak için kulecilerin görevlerinin başında olduğunu söyledi.
Burada görev yapan personelin iftar ve sahurunu kulede yaparak ormanları korumaya çalıştığını belirten Kaya, "Çünkü bu ormanlar Gaziantep'in ciğerleridir, göz bebeğidir. İnsan eliyle gelmiş ormanlardır. Arkadaşlarımız burada 24 saat ormanlardaki usulsüzlük, olumsuzluk ve yangınları değerlendiriyor, gözetliyorlar. Sonra da en yakın ekibimizi oraya yönlendiriyorlar." şeklinde konuştu.
Gaziantep Orman İşletme Şefi Resul Eken de Yangın gözetleme kulelerinde görev yapan personelin ramazanda 24 saat görevine devam ettiğini kaydetti.
 
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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR -
 
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