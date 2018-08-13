- Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde 4. Keşkek Şenlikleri düzenlendi.Kumluca’nın Karacağaç Mahalle Muhtarlığı ve Göllü Yaylası Koruma Tanıtma ve Dayanışma Derneği tarafından 4. Keşkek Şenlikleri gerçekleştirildi. Şenliklere, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer ve çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılara keşkek, pişi, zeytin, peynir ve ayran ikram edildi.Yöresel sanatçıların verdiği konserlerin yanı sıra Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer ve Cavit Arı selamlama konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdiler.Öğle saatlerinde başlayan şenlik gece geç saatlere kadar sürdü.İHA