Göksungur, Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak

Göksungur, Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Türkiye'nin milli insansız hava aracı (İHA) çözümlerinin sayısı artıyor. Aksungur'u bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunmaya hazırlanan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), sonrasında başlatacağı Göksungur ile süpersonik hızlara ulaşmayı hedefliyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konu ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
 
Göksungur, Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak
- TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil:
- "İnsansız hava aracı Aksungur için henüz sipariş yok ama bu ürün dünyadan yüzlerce sipariş alacak kalitede"
- "İlk 2 uçağı test uçuşlarında kullanıyoruz, 3'üncüyü de inşallah sene bitmeden kuvvetlerimize teslim etmiş olacağız"
- "Bunun süpersonik versiyonu daha sonra gelecek. Aksungur'un bir sonrası süpersonik olacak inşallah. Göksungur dünyadaki en hızlı kuş olacak. Bizde bir çalışma bittiğinde öbürü başlar. Bu sene bitene kadar Aksungur ile uğraşırız, sonra Göksungur gelir"
 
 Türkiye'nin milli insansız hava aracı (İHA) çözümlerinin sayısı artıyor. Aksungur'u bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunmaya hazırlanan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), sonrasında başlatacağı Göksungur ile süpersonik hızlara ulaşmayı hedefliyor.   
 
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, daha önce parça üreten Türk savunma sanayisi şirketlerinin bunun yanında artık kendi ürünleri için çalıştıklarını söyledi.
 
Airbus, Boeing, Lockheed Martin gibi havacılık devlerine parça ürettiklerini ve yılda yarım milyar dolar ihracat yaptıklarını belirten Kotil, bu yıl 2,6 milyar dolar ciro hedeflediklerini ve bunun büyük kısmını kendi ürünleriyle yapacaklarını bildirdi.
 
14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez sergiledikleri İHA Aksungur'un ismini saatte 180 kilometre hızla uçan "doğan"dan aldığını vurgulayan Kotil, "Bir de bunun Göksungur'u var, o da 380 kilometre hızla uçuyor. Daha sonra o da gelecek inşallah. Bu 2 motorlu İHA'yı 18 ayda bitirdik. Bu da şunu gösteriyor, geçmiş yıllarda bunun katları süren zamanlardan daha kısa bir sürede yapabiliyoruz, çok daha az bütçeler gerekiyor, demek ki ustalaşmaya başladık. Bu fuar da ustalık fuarı." dedi.
 
Aksungur'un 1 numaralı uçağının uçtuğunu, sergilenen 2 numaralı uçağın fuardan sonra uçmaya başlayacağını dile getiren Kotil, "İlk 2 uçağı test uçuşlarında kullanıyoruz, 3'üncüyü de inşallah sene bitmeden kuvvetlerimize teslim etmiş olacağız. Bu 750 kilogram yük taşıyor. Görevdeki Anka İHA'larımız 200 kilogram taşıyordu, arada büyük fark var. Tabii bomba, dedektör, kamera olsun ne kadar çok askeri malzeme havaya kaldırırsanız, o kadar etkin oluyor." diye konuştu. 
 
- "Geliştirme için para buluruz"
 
Aksungur'u kendi kaynaklarıyla yaptıklarını ve şu anda bir müşterisi bulunmadığını ifade eden Kotil, şu değerlendirmede bulundu:
 
"Dünya bunun müşterisi. Çok da hızlı oldu bundan dolayı. Birçok projemizi şirket kaynağıyla yapıyoruz, devletten illa kontrat almamız gerekmiyor. Aslında biz devlete şunu söylüyoruz, 'Bize geliştirme parası vereceğinize, sipariş verin.' Henüz bunun siparişi yok bu ürün dünyadan yüzlerce sipariş alacak kalitede. Aynı şekilde Arjantin firmasıyla Small-GEO haberleşme uydusu yapıyoruz. Bunu da yine kendi kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. Devletimiz bizden ürün satın alsın, biz geliştirme için para buluruz." 
 
Temel Kotil, Aksungur'un ardından üretilmesi planlanan Göksungur'a ilişkin de "Bunun (Aksungur'un) süpersonik versiyonu daha sonra gelecek. Aksungur'un bir sonrası süpersonik olacak inşallah. Göksungur dünyadaki en hızlı kuş olacak. Bizde bir çalışma bittiğinde öbürü başlar. Henüz takvimlenmiş bir şey yok. Bu sene bitene kadar Aksungur ile uğraşırız, sonra Göksungur gelir." ifadelerini kullandı.
 
Tüm bu projeleri yürütürken ihtiyaç duyulan insan kaynağı için de çalışmalar yaptıklarını anlatan Kotil, 3 bin 600 mühendisleri bulunduğunu, geçen yıl bin mühendis aldıklarını, bu yıl da kadrolarına bin mühendis ekleneceğini kaydetti. 







ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM -
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Deprem!
Isparta'da Ebe ve Hemşireler Günü kutlaması
Isparta'da Ramazan öncesi dilenci operasyonu
ISPARTA'DA GERÇEK YAPRAK DÖNERİ UCUZA YİYİN!
Genç bir cilt için Rosemix ile yenilenin
Isparta'da Göllerimizin ekosisteminde izlenebilirliği artıracak proje
Isparta'da Balık Ekmek Şenliği 2019
SDÜ'den Isparta'da 3 köye kitaplık
TCDD'den ilaçlama uyarısı Isparta, Burdur dahil
ISPARTA ATATÜRK STADYUMUNDA SPOR ŞÖLENİ
Isparta’nın Tüm El Emeği Göz Nuru Eserleri sergilendi
Isparta'da öğrenciler için Çocuk Tarım Kampı
Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
5 Bin Yıllık Kent Pisidia Antiokheia
Isparta Müftülüğü Ramazan Ayı faaliyetlerini duyurdu
ISPARTA'DA ZİLSİZ OKUL PROJESİ TANITILDI
Isparta'daki taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin duyuru
VERDİĞİ SÖZ HAVADA KALMADI
Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü panelinin çıktıları kitap oldu
Isparta ve Köylerindeki Anaokulu Öğrencilerinin Yüzü Gülüyor
Isparta'nın Tarihi yeniden yazıldı belgeseli sunuldu
Isparta’da 9 saat planlı elektrik kesintisi 2019
Isparta'da Sena Şener ve Mor ve Ötesi rüzgarı
Trafikte Yaz Mevsimi Tedbirleri Başlıyor
Dekorasyon Adına Herşey! Gülce Dekor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Burdur'da trafik kazasıBurdur'da trafik kazası30 Nisan 2019
Trafikte Yaz Mevsimi Tedbirleri BaşlıyorTrafikte Yaz Mevsimi Tedbirleri Başlıyor02 Mayıs 2019
Isparta'da tüm elektronik ürünler Set Elektronik'teIsparta'da tüm elektronik ürünler Set Elektronik'te30 Nisan 2019
Memur ve emekliye 730 TL ek zam gelecekMemur ve emekliye 730 TL ek zam gelecek30 Nisan 2019
Isparta’da 9 saat planlı elektrik kesintisi 2019Isparta’da 9 saat planlı elektrik kesintisi 201902 Mayıs 2019
VERDİĞİ SÖZ HAVADA KALMADI VERDİĞİ SÖZ HAVADA KALMADI 02 Mayıs 2019
SDÜ’nün Genç Tiyatrocuları Akdeniz Bölge İkincisi OlduSDÜ’nün Genç Tiyatrocuları Akdeniz Bölge İkincisi Oldu29 Nisan 2019
81 ile genelge gönderildi! denetimler artırılacak81 ile genelge gönderildi! denetimler artırılacak30 Nisan 2019
Dekorasyon Adına Herşey! Gülce DekorDekorasyon Adına Herşey! Gülce Dekor02 Mayıs 2019
FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle yakalandıFETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle yakalandı30 Nisan 2019
Isparta'da ve ilçelerinde sağlık için etkinliler düzenlendiIsparta'da ve ilçelerinde sağlık için etkinliler düzenlendi30 Nisan 2019
​Cahit Berkay'dan Isparta'da gençlere tavsiyeler​Cahit Berkay'dan Isparta'da gençlere tavsiyeler29 Nisan 2019
TÜRKER AVM'DE RAMAZAN KOLİSİ VE İNDİRİMTÜRKER AVM'DE RAMAZAN KOLİSİ VE İNDİRİM29 Nisan 2019
ISPARTA'DAN BÜYÜK HALTER BAŞARISIISPARTA'DAN BÜYÜK HALTER BAŞARISI29 Nisan 2019
Isparta'da il kez uygulanan tedavi ile torbadan kurtulduIsparta'da il kez uygulanan tedavi ile torbadan kurtuldu30 Nisan 2019
Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı 03 Mayıs 2019
Isparta Müftülüğü Ramazan Ayı faaliyetlerini duyurduIsparta Müftülüğü Ramazan Ayı faaliyetlerini duyurdu03 Mayıs 2019
Isparta'da Balık Ekmek Şenliği 2019Isparta'da Balık Ekmek Şenliği 201903 Mayıs 2019
Isparta'da “Biz Anadoluyuz” Halk Oyunları Gecesi Isparta'da “Biz Anadoluyuz” Halk Oyunları Gecesi 30 Nisan 2019
Isparta'da Ramazan'da ''Gönül Sofrası''Isparta'da Ramazan'da ''Gönül Sofrası''29 Nisan 2019