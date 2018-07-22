- Antalya'nın Alanya ilçesinde 14.'sü düzenlenen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında Ümit Besen ve Muazzez Ersoy konser verdi.Alanya Belediyesi'nin Gökbel Yaylası'nda düzenlediği ve 2 gün süren 14. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, dün akşam Ümit Besen ve Muazzez Ersoy konseriyle başladı. Yayla meydanına kurulan konser alanına MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Alanya Kaymakam Vekili Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, Alanya protokolü ve yaklaşık 20 bin vatandaş katıldı.Alandaki toplanan kalabalığa seslenen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gökbel Güreşlerinin sayılı güreş organizasyonlarından biri olduğunu söyledi. Başkan Yücel, “Her yerde konuşuyorum Gökbel benim için bir başka. Bir fidanı, bir bebeği büyütür gibi emekle, azimle, kararlılıkla ve sizlerin desteğinizle Gökbel Festivalimizi büyüttük ve bu günlere getirdik. Gökbel Güreşlerinin geldiği bu nokta bizleri gururlandırıyor. Adı Kırkpınar’dan sonra anılan Gökbel Güreşleri, artık Türkiye’nin en önemli güreş organizasyonlarından biridir. Tüm pehlivanların katılmak için can attığı Gökbel Güreşleri, her yıl çıtasını biraz daha yükseğe taşıyarak, kentimizin değerlerine değer katan bir Alanya markası olmuştur” dedi.Konuşmaların ardından alkışlar eşliğinde 21.30'de sahnede yerini alan Ümit Besen, ilk olarak ‘Nikah Masası’ adlı şarkısını seslendirdi. Şarkı arasında hayranlarına seslenen Besen, tüm organizasyonda emeği geçenleri kutlayarak, "Muhteşem bir atmosfer, muhteşem yürekler hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar tekrar selamlıyorum" dedi. ‘Islak Mendil’ şarkısıyla konserine devam eden Besen, son olarak Pamela ile yaptığı düeti olan 'Seni unutmaya ömrüm yeter mi' isimli şarkısını binlerce kişinin eşliğinde seslendirdi. Şarkısının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Besen’e Alanya şalvarı, kasket ve Alanya kültürüne ait hediyeler verirken, sahnede bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da Besen’in isminin yazılı olduğu 07 sırt numaralı Alanyaspor forması hediye etti. Hediye edilen Alanya’nın yöresel kıyafetlerini sahnede giyen Ümit Besen, konserine bu kıyafetlerle devam etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Besen sevilen şarkılarını sırasıyla hayranları eşliğinde seslendirdi. Konser sonunda Ümit Besen müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.Ümit Besen, konserinin ardından sahneyi Muazzez Ersoy’a bıraktı. Taşlarla süslenmiş asimetrik kesimli kırmızı şık kıyafetiyle sahneye çıkan Ersoy, kendiyle özdeşleşen nostalji şarkılarını seslendirdi. Dinleyicilerden sıklıkla alkış alan Ersoy, ‘Cennet’ isimli şarkıyı seslendiği sırada sahneden protokol alanına inerek şarkıyı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ersoy, duygusal ve hareketli parçalarla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ersoy'a portresinin bulunduğu su kabağı ve Alanya kültürüne ait hediyeler verdi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Ersoy'a isminin yazılı olduğu 07 sırt numaralı Alanyaspor forması hediye etti.Etkinlikler bugün yağlı güreş müsabakalarıyla devam edecek. Güreşler ise akşam saatlerinde yapılacak başpehlivan karşılamasıyla son bulacak. Müsabakaların ardından ise Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ağası açık artırma usulüyle seçilecek.İHA