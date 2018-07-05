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Göğsü keskin cisimle yarılmış halde bulunan köpek tedavi altına alındı

Göğsü keskin cisimle yarılmış halde bulunan köpek tedavi altına alındı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Göğsü keskin cisimle yarılmış halde bulunan köpek tedavi altına alındı 
  - Çocuklar baygın halde bulup ağlayarak babalarına haber verdi 
  - Göğsüne 11 dikiş atılan köpek tedavi altına alındı 
  - Köpeği evine alan ve bakımını üstlenen aile, hayvana bunu yapan kişi veya kişilerin bulunmasını istiyor 
 
- Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Kahyalar Mahallesi kırsalında göğsü keskin bir cisimle yarılmış halde bulunan köpek tedavi altına alındı. Göğsüne 11 dikiş atılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtirken hayvanı sahiplenen aile, bunu yapanların bulunmasını istedi. 
  Ümmü Sevi ve Elifnaz Korkmaz kardeşler Gazipaşa ilçesi Kahyalar Mahallesi kırsalında, göğsü kesik ve baygın halde köpek buldu. Durumu ağlayarak iletmeleri üzerine baba Süleyman Korkmaz, veteriner çağırdı. Olay yerine gelen veteriner Hakan Saylar, derin kesikler bulunan köpeğin göğsüne 11 dikiş attı. İğne tedavisi gören ve her gün pansumanı yapılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.   
  Köpeği sahiplenen Ümmü Sevi Korkmaz, ablasının yolda baygın halde bulduğu köpeğin yarasının derin olduğunu söyledi. Babasının eve veteriner çağırdığını belirten Ümmü Sevi, "Köpeğin göğsüne 11 tane dikiş atıldı. Bizim gözetimimiz altında şu anda biz tedavisi yapıyoruz. Kimin yaptığını bilmiyoruz bir kamera kaydı yok. Kimin yaptığını bilmek istiyoruz. Biz bulduğumuzda çok kötü durumdaydı. İlk başta kendine dokundurmadı. Sonra biraz sevdiğimizde alıştı bize. Biz kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz. Çünkü ilk başta kendisine yaklaşmamıza hiç izin vermiyordu" dedi. 
  Ümmü Sevi'nin küçük kardeşi Elifnaz Korkmaz ise köpeği bulduklarında çok ağladıklarını belirterek, "Ablam ilk bulduğunda çok kötüydü. Babam tarlada çalışıyordu hemen onun yanına koştum. Köpeği anlattım. Telefonunu verdim. Veteriner çağırdı babam. Hem üzüldüm hem ağladım ve çok korktum. Bize rastladığı için adını Şanslı koyduk. Bize rastlamasa ölebilirdi" diye konuştu. 
  Kahyalar Mahallesi'nde büyükbaş hayvan yetiştiren Süleyman Korkmaz ise "Çocuklarım yol kenarında bulmuşlar. Karnından bir şey sarktığını görmüşler önce bağırsakları sanmışlar. Ben bahçede çalışıyordum. Geldim baktım kesikten dolayı derisi sarkıyor. Çocukların ağlamasına dayanamadım veteriner çağırdık. Sağ olsun veteriner arkadaşlar geldiler. Kopan deriyi diktiler inşallah iyi edeceğiz. Metal bir cisimle kesilmiş. Ama bilinçli ama bilinçsiz kesilmiş. Köpeğe fırlatılmak sureti ile tahra, orak gibi kesici bir aletle kesildiğini düşünüyorum. Yazık bu bir sokak hayvanı bize hiçbir zararı yok. Hatta sabaha kadar evimizin önünde yatar. Ne istediler bilmiyorum garipten. Biz iyileştirip bakabilirsek kendimiz bakacağız. Bakamazsak bir hayvan barınağına falan teslim edeceğiz" ifadelerini kaydetti. 
  Köpeğin tedavisini yapan Veteriner Hekim Hakan Saylar da köpeğin sert ve keskin bir cisimle yaralanmış olabileceğini ifade etti. Saylar, "Sert bir cisimle kesilmiş nasıl bir cisimle kesildiğine kesin kanaat getiremedik. Kaza da olabilir bir yere de takılmış da olabilir. Kesici bir cisme çarpmış ya da vurulmuş da olabilir. Biz yarasını temizledik, dikişini yaptık. Muhtemelen bir gün bu vaziyette durmuş. Şu anda durumu iyi görünüyor. Muhtemelen sert ve ucu sivri bir cisimle kesilmiş" dedi. 
 
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İHA
                                         
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