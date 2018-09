- Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan ev hanımı Hamide Özdemir, eşinin de desteğiyle iş yaşamına atıldı. Üç farklı sektörde onlarca kişiye istihdam sağlayan Özdemir, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu 2017 yılı Antalya’nın Fark Yaratan Kadın Girişimciler Yarışması'nda ’Yöresinde Fark Oluşturan Kadın’ ödülüne layık görüldü.Döşemealtı Yeniköy’de dünyaya gelen Hamide Özdemir, ilk ve ortaokul eğitiminin ardından liseyi Antalya İmam Hatip Lisesinde okudu. Gıda Mühendisi İsmail Özdemir ile hayatını birleştiren Hamide Özdemir, hayatta birçok sıkıntılar çekmesine rağmen mücadele etmekten vazgeçmedi. Ev hanımıyken eşinin de desteğiyle iş yaşamına atılan ve halen emlakçılık üzerine çalışmasını sürdüren Özdemir, kazancı kendisini tatmin etse de farklı sektörlere de ilgi duymaya başladı. İş hayatında her geçen gün başarısını artıran Özdemir, insanların eğlenip vakit geçirebileceği bir yatırıma girmeye karar verdi. 2010 yılında halı saha ve kafeterya işletmesini kuran Özdemir, geçtiğimiz yıl ise İbradı ilçesinde doğal pekmez üretimi yapılan bir tesis kurdu.Aile bütçesine katkıda bulunmak adına 2006 yılında o dönemin yükselen sektörü olan emlakçılığa adım atan ve aynı yıl 3. kızı dünyaya gelen Hamide Özdemir, bir taraftan evini çekip çevirirken diğer taraftan da yeni başladığı emlakçılık sektöründe ilerlemeye başladığını anlattı. Özdemir, "Girişimcilik hayatıma emlak sektörüne Döşemealtı ilçesinde başladım. Orada doğup büyüdüm. Evliliğim ise orada gerçekleşti. 1992 yılında evlilik yaptım. Eşim gıda mühendisi. Pek çok zorlu süreçten birlikte geçtik. Çiftçilik yaparak birçok ürün yetiştirdik. Bölgenin imara açılması ve tarım sektörünün getirisinin olmamasından kaynaklı olarak ticarete atılmaya karar verdik. 2006 yılında emlak sektörüne giriş yaptım. Emlak sektöründe pek çok arsa ve arazi, daire üzerinde çalıştık. İnşaatlarda başarılı olduğumu düşünüyorum. Hayatımızın pek çok zorlu aşamalarından kademe kademe bu tür işlere gelmeye çalıştık. O süreçte hem iş hem ailemiz derken, evimiz derken ev hanımlığımı da bu süreçte devam ettim. Kızımla beraber işimizi büyütmeye devam ettik. 2010 yılında ise Döşemealtı ilçesinde halı saha kurduk. Gençlerin oyalanıp eğlenebileceği güzel bir sosyal tesis kurduk. Bu işletmemiz de çalışmalarına halen devam ediyor" dedi.Hayatta birçok sıkıntıyla karşılaştıklarını ve pek çok zorluklardan geldiklerini anlatan Özdemir, "Hayatta birçok sıkıntılar yaşamamız nedeniyle birçok insana nasıl ekmek veririz diye düşündük. Daha çok insanlara ulaşabilmek, daha faydalı nasıl işlerle uğraşabiliriz mantığı ile yola düştük. Daha çok insanlara nasıl istihdam sağlayıp, pek çok insana iş kapısı açabilir miyiz düşüncesi ile yeni bir iş sektörüne katılmaya karar verdik. Bu iş sektörü de doğal ürünler üzerine insanlarımızı daha sağlıklı ürünlerle buluşturma adına pekmez üretimine karar verdik. Üretimimizi de Antalya’nın İbradı ilçesi merkezde Altınbeşik İbradı markası ile üretimimize başladık ve halen devam ediyoruz. Altınbeşik İbradı markası ile pek çok ürettiğimiz pekmez çeşitlerimiz var. Bunlardan keçi boynuzu, andız, dut, karpuz, armut, elma pekmezleri ve nar ekşisi mevcuttur. Yüzde yüz doğal üretim yapıyoruz. Bu tesisimizde de daha çok insanlara istihdam sağladığımızı ve yöreye katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Yöremizden temin ettiğimiz ürünleri köylülerden topluyoruz. Taşımasından, üretiminden pazara sunulana kadar pek çok insana iş imkanı, gelir kapısı sağladığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.İş hayatında en büyük desteği eşi ve çocuklarından aldığını ifade eden Hamide Özdemir, "Bir kadın olarak bunları başarmak gerçekten kolay olmadı. Ama önemli olan zoru başarmaktı. Her kadının isteyince bu işleri başarabileceğini düşünüyorum. Yeter ki istesin, yeter ki çok çalışsın. Hem iyi bir anne, iyi bir eş ve iyi bir iş kadını olabileceğinin gerçek bir ispatı olduğumu düşünüyorum. Üç kız annesiyim. Bu iş sürecinde en büyük desteği eşimden ve çocuklarımdan aldım. Çünkü çalışma şartları içerisinde çocuklarımızı zaman zaman ihmal ettiğimiz zamanlar oluyor. Fakat onlar bize her konuda destek oluyor. Üretim aşamasında ve her türlü aşamada da eşimin çok büyük desteğini aldım. Kendisine de teşekkür ediyorum" dedi.İHA