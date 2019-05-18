Gençlik merkezleri sayısında büyük artış



- Gençlik ve Spor Bakanlığının kurduğu gençlik merkezleri sayısı 8 yılda 16'dan 300'e yükseldi

- Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Artık ilgi çekici olan, geleneksel kültürlerini koruyarak, dünya ile kucaklaşabilen gençlerdir"





Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren gençlik merkezlerinde 2011 yılında 16 olan sayı bugün itibarıyla 300'e yükseldi.



Bakanlık, yurdun dört bir yanına kurduğu gençlik merkezleriyle Türkiye'nin temel harcı olan gençliği, milli değerleri merkeze alarak dünya vatandaşlığına hazırlıyor.

Dünyada genç nüfusun yoğun olduğu ülkelerin başında gelen Türkiye, bu potansiyelini niteliğe büründürmek için yatırımlarını sürdürüyor.



Gençliğe yönelik yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2011 yılında 16 olan gençlik merkezi sayısını 300’e çıkararak çok sayıda gence ulaştı. 2011 yılında 8 bin civarında olan gençlik merkezi üye sayısı ise bugün 2 milyonu aşmış durumda.



Bilimsel, manevi, estetik ve geleneksel değerlerin harmanlanmasıyla oluşan bir içerikle faaliyetlerini sürdüren gençlik merkezlerinde, sosyal bilimler, kişisel gelişim, dini ilimler, inovasyon, değerler, dil eğitimleri, sağlıklı yaşam ve spor ve güzel sanatlar atölyeleri bulunuyor.



Bu atölyelerde tarih, edebiyat, felsefe-mantık, hukuk, drama, iletişim, mülakat teknikleri, görgü kuralları, Kur'an-ı Kerim ve meali, İslam tarihi, medya, sosyal medya, yazılım-kodlama-robotik, tasarım, İslam kültürü ve medeniyeti, Türk kültürü ve medeniyeti, ahlak ve bizi biz yapan değerler, şehir kültürü, trafik kültürü, Osmanlıca, İngilizce, Arapça, işaret dili, yaşam tarzı geliştirme, beslenme, spor, müzik, tiyatro, resim, el sanatları, mimari, yöresel halk oyunları gibi onlarca başlık altında gençlere nitelik kazandırılıyor.



Gençlik merkezlerinde, çeşitli konularda etkinlikler düzenlenerek farkındalıklar artırılıyor.



Merkezlerin bünyesinde oluşturulan kulüpler aracılığıyla kardeşlik hukuku ve toplumsal huzur, yetimlerin korunması ve sahiplenilmesi gibi evrensel insani değerlerin başında gelen empati duygusunun içselleşmesine yönelik çaba sarf ediliyor ve kitap okuma halkaları, doğa yürüyüşleri, bisiklet etkinlikleri, bağımlılıkla mücadele gibi farkındalığı artırıcı etkinlikler düzenleniyor.







- "Milli ve yerel olan anlaşılmadan evrensel anlaşılamaz"







Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik merkezlerinde hedeflenenin, "Kendi özelliklerini koruyarak bütüne katılma ve katkıda bulunma." olarak ifade etti.



"Milli olan, yerel olan anlaşılmadan evrensel anlaşılamaz" diyen Bakan Kasapoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Dikkat edilirse gençlik merkezlerindeki müfredatımız bu hedefe uygundur. Dünya yeterince küreselleşti. Artık ilgi çekici olan, geleneksel kültürlerini koruyarak, dünya ile kucaklaşabilen gençlerdir. Bağlama çalmasını öğrenen bir gencimiz, farklı müzikleri daha keyifle dinleyecek, öğrenmeye heves edecek ve saygı duyacaktır. Bu gencimiz dünyanın her yerinde ilgi çekecektir. Evet, 'müzik evrenseldir' denir. Fakat idrak için tatbikat hayati önemdedir. Bunun gibi sanat sevgisi için önce hat-ebru sanatını tanımamız lazım. Kendimizdekini tanımadan kaybolmamız muhtemeldir."



Kasapoğlu, dünyanın klasik zeka çağından, duygusal zeka çağına adım atmak üzere olduğuna dikkati çekti.



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Artık çok bilen değil, iyi olan, bildiğini hayata aktaran, canlı-cansız ayrımı yapmadan bütünün menfaatini hesaba katan lider olacak. Dünyanın büyük şirketlerine bakın, aranan insan tipi duygusal zekası yüksek olanlardır. Aslında duygusal zeka tam da bizim insanımızda olan bir özellik. Mevlana-Yunus geleneğine bakın. Tam da dünyanın istediği insan olduğunu görürüz. Genetiğimizde bu değerler var. Mustafa Kemal Atatürk, 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.' derken bu genetiği kastettiğini düşünüyorum. Yoksa fiziksel bir kandan söz ettiğini söylemek abesle iştigaldir. Nitelik olmadan duygusal zeka gelişmez, var olan ortaya çıkmaz. İşte gençlik merkezlerinde bu temel ilkeye hizmet veriyoruz."



ANKARA (AA) -

