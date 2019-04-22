Gençlik merkezi her yaştan insanın uğrak yeri oldu

Gençlik merkezi her yaştan insanın uğrak yeri oldu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 22.04.2019 11:21
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Öğrencilerin rahat bir ortamda ders çalışma, kitap okuma ve spor yapma imkanı bulduğu Adana Gençlik Merkezi'nde, yetişkinler de tezhipten seramiğe kadar farklı alanlarda açılan kurslarla hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de hazırladıkları el işi ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor.


Gençlik merkezi her yaştan insanın uğrak yeri oldu
- Öğrencilerin rahat bir ortamda ders çalışma, kitap okuma ve spor yapma imkanı bulduğu Adana Gençlik Merkezi'nde, yetişkinler de tezhipten seramiğe kadar farklı alanlarda açılan kurslarla hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de hazırladıkları el işi ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor
- Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun:
- "Merkezde 42 sportif, kültürel ve sanatsal eğitimimiz var. Haftada 3 bin 500 ile 5 bin arasında kişiye eğitimler veriyoruz. Merkezimiz 7 gün 24 saat açık"

Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilmesi amacıyla tasarlanan Adana Gençlik Merkezi, 42 farklı alanda açılan kurslarla her yaştan insanın uğrak yeri haline geldi.
Gençler için spordan sanata, kişisel gelişim etkinliklerine kadar çok sayıda faaliyetin yer aldığı merkezde, veliler de çeşitli kurslara katılarak hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de yaptıkları el işi ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekim 2017'den bu yana hizmet veren merkezin kapılarının günün her saati açık olduğunu söyledi.
Merkezde başlangıçta 7-29 yaş arasındakilere hizmet verildiğini anlatan Tosun, buraya çocuklarını getiren anne ve babalar için de kursların açılmasıyla 7'den 70'e her yaş grubuna hitap etmeye başladıklarını ifade etti. 
Tosun, merkezde gençler için basketbol, voleybol gibi sportif aktivitelerin yanı sıra hem çocuklar hem de aileleri için tezhip, sim sırma, ahşap işleme, seramik, halk oyunu, resim gibi kursların düzenlendiğini bildirdi.
Merkezden gençler ve ailelerinin ortak yararlanabilmesinin avantajını yaşadıklarını dile getiren Tosun, şöyle devam etti:
"Merkezde 42 sportif, kültürel ve sanatsal eğitimimiz var. Haftada 3 bin 500 ile 5 bin arasında kişiye eğitimler veriyoruz. Merkezimiz 7 gün 24 saat açık. Çocuklar boş zamanlarında atölyelerdeki eğitimlere katılabiliyor. Gece gelenler de kitap okuyup ders çalışmanın yanı sıra eğitici oyun aktivitelerine katılıp arkadaşlarıyla güzel bir ortamda sohbet etme şansı yakalıyor." 
Tosun, ailelerin geç saatlerde de olsa gönül rahatlığıyla çocuklarını merkeze gönderdiğini ve bu konuda güzel dönüşler aldıklarını kaydetti.
- Her yaştan kursiyer var
Sim sırma kursuna katılan 42 yaşındaki Hatice Gonca da merkezle, basketbol kursuna getirdiği oğlu sayesinde tanıştığını söyledi.
Kursa iki aydır aksatmadan katıldığını ifade eden Gonca, hem yok olmaya yüz tutan bir sanatı öğrendiğini hem de çanta, kolye gibi tasarımlar yaparak gelir elde etme şansı bulduğunu belirtti.
Tezhip kursuna gelen 46 yaşındaki Yasemin Arslan, otobüsle yolculuğu sırasında gördüğü merkezin ilgisini çektiğini anlatarak, "Merak edip gezdiğimde de çok beğendim ve hemen tezhip kursuna yazıldım. Kızım da sayemde burayla tanıştı." dedi.
Üniversite öğrencisi kızı Asel Nur Arslan ise merkezin gençler ve aileleri için büyük imkanlar sağladığını kaydetti.
Kursiyerlerden Feyza Canbaz da üniversite mezunu olduğunu ve boş zamanlarını değerlendirmek için merkeze geldiğini dile getirdi.
Merkezin resim öğretmeni Burak Ateş, iki yıldır çeşitli yaş gruplarına yönelik kurslar verdiğini, ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti.
 
20190422-2-36099143-43787078-Preview20190422-2-36099143-43787079-Preview20190422-2-36099143-43787080-Preview20190422-2-36099143-43787081-Preview20190422-2-36099143-43787082-Preview20190422-2-36099143-43787084-Preview20190422-2-36099143-43787085-Preview20190422-2-36099143-43787086-Preview20190422-2-36099143-43787087-Preview


ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - 
 
 
Yazdır
ısparta pizza sipariş
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’nın Kültürel Mirası Klibi Yayında
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun 23 Nisan Mesajı
SDÜ'de 23 Nisan Heyecanı
Hayata atılan ilk çığlığa uzanan sıcacık bir el
​YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA'DA BULDU
Isparta'da kazanan takım BAL’a devam edecek
işte Isparta'ya Türkiye 3.'lüğü getiren proje
Teke Yöresi Burdur'da buluşacak
Isparta'da “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor
Isparta'da "Bir Gülücük- Bir Gelecek Köy Okulu Otobüsü" projesi
Isparta'da dolandırıcılık operasyonu
“Tüm Isparta’yı Temsil Ediyorsunuz”
“Isparta’mızda bir değişim oldu, gelişimi de birlikte yapacağız”
Başkan Başdeğirmen'in Berat Kandili Mesajı
Isparta'da kaçak avcılara operasyon!
ISUBÜ'den ''Amatör Denizci'' Eğitimi
Isparta'da Zirai Don Tehlikesine Dikkat!
Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş
Isparta’nın Kültürel Mirası: “Kaybetmek Yok”
Vali Seymenoğlu Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü Kabul Etti
Isparta SN Döner özel indirimlerle açıldı
Burdur-Isparta karayolunda yakalandılar
Isparta'da Nisan ayı merkez muhtarlar toplantısı
Isparta Şehir Hastanesinde ağrıları son buldu
ISPARTA'DA VOLEYBOL HEYECANI BAŞLADI 2019
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA ÇOCUK BAKIM BAKIMISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

​Antalya'da yolcu otobüsü devrildi​Antalya'da yolcu otobüsü devrildi16 Nisan 2019
Mut'ta açık alanda erik hasadı başladıMut'ta açık alanda erik hasadı başladı16 Nisan 2019
Isparta SN Döner özel indirimlerle açıldı Isparta SN Döner özel indirimlerle açıldı 18 Nisan 2019
Isparta'da Mezuniyet Töreninin Yeri Belli OlduIsparta'da Mezuniyet Töreninin Yeri Belli Oldu17 Nisan 2019
Isparta Şehir Hastanesinde ağrıları son bulduIsparta Şehir Hastanesinde ağrıları son buldu17 Nisan 2019
Isparta Valisi, Belediye başkanını kabul etti Isparta Valisi, Belediye başkanını kabul etti 16 Nisan 2019
GÜNCELLEME - Antalya'da yolcu midibüsü devrildiGÜNCELLEME - Antalya'da yolcu midibüsü devrildi16 Nisan 2019
Isparta'da dolandırıcılık operasyonuIsparta'da dolandırıcılık operasyonu19 Nisan 2019
Burdur-Isparta karayolunda yakalandılarBurdur-Isparta karayolunda yakalandılar17 Nisan 2019
Isparta'da yılkı tayının vurulduğu iddiasıIsparta'da yılkı tayının vurulduğu iddiası16 Nisan 2019
Limuzinli düğün hayalleri çekici üzerinde gerçekleştiLimuzinli düğün hayalleri çekici üzerinde gerçekleşti15 Nisan 2019
Isparta il müftülüğü taşındıIsparta il müftülüğü taşındı17 Nisan 2019
Isparta'da Nisan ayı merkez muhtarlar toplantısı Isparta'da Nisan ayı merkez muhtarlar toplantısı 17 Nisan 2019
Oksijen Cenneti Isparta Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı Oksijen Cenneti Isparta Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı 16 Nisan 2019
Isparta'da “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” AçılıyorIsparta'da “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor19 Nisan 2019
ISPARTA'DA VOLEYBOL HEYECANI BAŞLADI 2019ISPARTA'DA VOLEYBOL HEYECANI BAŞLADI 201917 Nisan 2019
Isparta'da yeni nesil yazar kasalarda süper kampanya büyük avantajIsparta'da yeni nesil yazar kasalarda süper kampanya büyük avantaj16 Nisan 2019
işte Isparta'ya Türkiye 3.'lüğü getiren projeişte Isparta'ya Türkiye 3.'lüğü getiren proje20 Nisan 2019
Isparta’nın Kültürel Mirası: “Kaybetmek Yok”Isparta’nın Kültürel Mirası: “Kaybetmek Yok”18 Nisan 2019
Burdur'da otomobil devrildi: 1 yaralıBurdur'da otomobil devrildi: 1 yaralı18 Nisan 2019