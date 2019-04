Öğrencilerin rahat bir ortamda ders çalışma, kitap okuma ve spor yapma imkanı bulduğu Adana Gençlik Merkezi'nde, yetişkinler de tezhipten seramiğe kadar farklı alanlarda açılan kurslarla hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de hazırladıkları el işi ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilmesi amacıyla tasarlanan Adana Gençlik Merkezi, 42 farklı alanda açılan kurslarla her yaştan insanın uğrak yeri haline geldi.Gençler için spordan sanata, kişisel gelişim etkinliklerine kadar çok sayıda faaliyetin yer aldığı merkezde, veliler de çeşitli kurslara katılarak hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de yaptıkları el işi ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor.Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekim 2017'den bu yana hizmet veren merkezin kapılarının günün her saati açık olduğunu söyledi.Merkezde başlangıçta 7-29 yaş arasındakilere hizmet verildiğini anlatan Tosun, buraya çocuklarını getiren anne ve babalar için de kursların açılmasıyla 7'den 70'e her yaş grubuna hitap etmeye başladıklarını ifade etti.Tosun, merkezde gençler için basketbol, voleybol gibi sportif aktivitelerin yanı sıra hem çocuklar hem de aileleri için tezhip, sim sırma, ahşap işleme, seramik, halk oyunu, resim gibi kursların düzenlendiğini bildirdi.Merkezden gençler ve ailelerinin ortak yararlanabilmesinin avantajını yaşadıklarını dile getiren Tosun, şöyle devam etti:"Merkezde 42 sportif, kültürel ve sanatsal eğitimimiz var. Haftada 3 bin 500 ile 5 bin arasında kişiye eğitimler veriyoruz. Merkezimiz 7 gün 24 saat açık. Çocuklar boş zamanlarında atölyelerdeki eğitimlere katılabiliyor. Gece gelenler de kitap okuyup ders çalışmanın yanı sıra eğitici oyun aktivitelerine katılıp arkadaşlarıyla güzel bir ortamda sohbet etme şansı yakalıyor."Tosun, ailelerin geç saatlerde de olsa gönül rahatlığıyla çocuklarını merkeze gönderdiğini ve bu konuda güzel dönüşler aldıklarını kaydetti.- Her yaştan kursiyer varSim sırma kursuna katılan 42 yaşındaki Hatice Gonca da merkezle, basketbol kursuna getirdiği oğlu sayesinde tanıştığını söyledi.Kursa iki aydır aksatmadan katıldığını ifade eden Gonca, hem yok olmaya yüz tutan bir sanatı öğrendiğini hem de çanta, kolye gibi tasarımlar yaparak gelir elde etme şansı bulduğunu belirtti.Tezhip kursuna gelen 46 yaşındaki Yasemin Arslan, otobüsle yolculuğu sırasında gördüğü merkezin ilgisini çektiğini anlatarak, "Merak edip gezdiğimde de çok beğendim ve hemen tezhip kursuna yazıldım. Kızım da sayemde burayla tanıştı." dedi.Üniversite öğrencisi kızı Asel Nur Arslan ise merkezin gençler ve aileleri için büyük imkanlar sağladığını kaydetti.Kursiyerlerden Feyza Canbaz da üniversite mezunu olduğunu ve boş zamanlarını değerlendirmek için merkeze geldiğini dile getirdi.Merkezin resim öğretmeni Burak Ateş, iki yıldır çeşitli yaş gruplarına yönelik kurslar verdiğini, ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti.ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN -