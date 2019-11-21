Gençlere çevre bilinci aşılamak için evinin bahçesini yağmur ormanına çevirdi

Sudanlı genç girişimci ve eczacı Tahir, gençlere çevre bilinci aşılamak için 3 yılda yaklaşık 40 bin dolar harcayarak evinin bahçesini yağmur ormanına dönüştürdü.

Gençlere çevre bilinci aşılamak için evinin bahçesini yağmur ormanına çevirdi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 21.11.2019 14:25
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Isparta Düğün Salonları

HARTUM - Sudanlı eczacı Ekrem Tahir, tropikal bölgelere has 22 çeşit kuş ve Japon balıkları için doğal yaşam alanına dönüştürdüğü evinin bahçesinde gençleri, çevre ve doğal yaşam konularında bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Tahir, AA muhabirine, projesinin Afrika kıtasında bir ilk olduğunu ve hobi olarak başladığını söyledi.

Yeni yetişen nesillerden ilham aldığını anlatan Tahir, kuşlar, balıklar, ekosistem gibi konularda iki sene araştırma yaptığını dile getirdi.

Tahir, gençlerin doğayı ve hayvanları yakından tanımasını ve çevre sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak istediğini vurgulayarak, "Koruma alanımız gezilecek bir yerden ziyade, öğrencilerin eğitim alanına dönüştü. Anaokulu öğrencileri, okullar ve Sudanlı aileler bahçemizi ziyarete geliyor. Her gün öğleden sonra 16.00'a kadar okullara, 16.00-18.00'de de ailelere ayırıyoruz. Telefon ya da Facebook'tan bizime irtibata geçiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Masrafların ağırlaşması üzerine girişi ücretli yaptım"

Hobi olarak ve gençlerin çevre duyarlılığın artmasına destek amacıyla başladığı kuş ve balık yetiştiriciliğinden para da kazanmaya başladığını söyleyen Tahir, projenin tamamlanmasının 3 yılı bulduğunu anlattı.

Tahir, "Tamamen şahsi bütçemle karşıladım. 40 bin dolar civarı masraf ettim. Önceleri ücretsiz ziyaretçi kabul ediyordum ancak zamanla masrafların ağırlaşması üzerine girişleri ücretli yaptım." diye konuştu.

Dünyanın farklı ülkelerinden tropikal iklime has 22 çeşit kuş beslediğini dile getiren Tahir, şöyle devam etti:

"Farklı ebatlarda onlarca kuş var. Normalde kafeste aynı ortamı paylaşmaları ciddi bir sorun, onları birlikte yaşama kültürü için 6 ay eğittim. Yemek ve hafızayla terbiye metodunu kullandım ve çok şükür başarılı oldum. Sabah 06.00'da yem yiyorlar, saat 14.00'te sebze ve meyve veriyorum, akşam 18.00'de tekrar yem veriyorum ardından dinlenmek için kafeslerine çekiliyorlar. Kafesteki vakitlerini doğal yaşam alanlarındakine benzer şekilde geçiriyorlar. Sabah namazıyla kalkıp, akşam namazının ardından uykuya geçiyorlar."

"Tropik iklime benzesin diye yapay yağmur sistemi kurduk"

Tahir, Sudan'ın aşırı sıcak ve yağmursuz havasının bu canlılar için normalde elverişsiz olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Japon balıkları getirdik. Burada yaşayabilmeleri için yapay bir göl yaptım ve kendi geliştirdiğim filtre sistemini kullandım. Kuşlar için tropik iklime benzesin diye yapay yağmur sistemi kurduk. Bitki ortamını, doğal ortamlarına benzettik. Yağmur ormanlarındaki benzer atmosferi oluşturmaya çalıştık."

"Devasa bir doğal yaşam alanı hayal ediyorum"

Hayalinin ilk aşamasını gerçekleştirdiğini ifade eden Tahir, şunları kaydetti:

"Daha fazla çocuk ve aileye ulaşabilmek için bahçemi büyütmek, bin metrekareye çıkarmak istiyorum. Sudan, bir zamanlar Afrika'nın en büyük hayvanat bahçelerinden birine sahipti ancak çeşitli nedenlerle bugün artık mevcut değil. Hayalim henüz bitmedi.

İleride maddi imkanlarım çok iyi olur ya da bir sponsor bulursam, belki de kuşların daha da özgürce uçabileceği, insanların yürüyerek ya da araçlarıyla aslanların arasında dolaşabileceği devasa bir doğal yaşam alanı hayal ediyorum."

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