İSTANBUL - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Başkent temsilcisi, ligde 9. hafta sonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 6 puan toplayabildi ve 17. sırada yer aldı.

Murat Cavcav: Kan değişikliğine gitmek gerekiyor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın görevden alınmasıyla ilgili, "Kan değişikliğine gitmek gerekiyor. Üzülerek de olsa bu değişikliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent temsilcisinin internet sitesinde açıklaması yer alan Cavcav, futbolda ayrılıklar ve vedaların her zaman yaşandığını bildirdi.

Sezon başı büyük umutlarla, kaliteli oyuncularla yola çıktıklarını aktaran Cavcav, "Zaman zaman futbolun şanssızlığı, zaman zaman bireysel hatalar istediğimiz sonuçları almamıza engel oldu. Gönül isterdi ki bu kadroyu birlikte kurduğumuz Mustafa Kaplan ile başarılı olalım ama olmadı. Kan değişikliğine gitmek gerekiyor. Üzülerek de olsa bu değişikliği yapıyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine temmuz ayından beri verdikleri büyük emek için teşekkür ediyorum. Kendisine ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyorum." şeklinde görüş belirtti.