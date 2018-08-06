Gencin çalışır vaziyetteki çamaşır makinesine kaptırdığı eli koptu

Gencin çalışır vaziyetteki çamaşır makinesine kaptırdığı eli koptu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 06.08.2018 20:41
0
Isparta Düğün Salonları

  - Gencin çalışır vaziyetteki çamaşır makinesine kaptırdığı eli koptu   
 
 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde okulunu ziyarete giden 15 yaşındaki gencin okul görevlisine yardım etmek isterken kapağı açık olan çamaşır makinesinin tamburuna kaptırdığı eli koptu.  
  Edinilen bilgilere göre, olay saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Avukat Kemal Akça Turizm Uygulama ve Otelcilik Meslek Lisesini ziyarete giden Kazım Çağlayan (15), okul personeline yardım etmek için çamaşırhaneye indi. Kapağı açık ve çalışır vaziyette olan çamaşır makinesine elini sokan Çağlayan, elini makinenin tamburuna kaptırdı. Bir anlık dalgınlık ve ihmal sonucu meydana gelen olayda Çağlayan'ın sol eli koptu. Okul görevlilerinin yardımıyla makineden eli çıkarılan Çağlayan, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Genç, ilk müdahalesinin ardından kopan elinin dikilmesi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 
  Olayı duyan okul müdürü, çalışanlar ve yaralı yakınları hastaneye akın etti. 
 
AW462149_01AW462149_02AW462149_03AW462149_04AW462149_05


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef oldu
Türkiye’nin ilk büyük yağlı güreş kompleksi Isparta’ya inşa ediliyor
Isparta Senirkent'te 61 yaşındaki tek kişilik orkestra
Binlerce vatandaşın borcunu devlet ödeyecek
Müjde geldi! Kamuya 67 bin yeni personel alınacak
Isparta’da yoğun katılımlı yağlı pehlivan güreşi müsabakaları
Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi!
İşsizlik maaşından artık onlar da faydalanacak!
Hesap işletim ücreti artık yasal değil
Isparta'da oto galericiler sitesinin 2. etabı başlayacak!
Bu tarihi kaçıran bedelli askerlik yapamayacak!
YÖK'ten öğrencilere müjdeli haberler!
ISPARTA'DA YEPYENİ DÖNER LEZZETİ...ÖKÜZ DÖNER!
ISPARTA'DA GÜLDEN SONRA LAVANTA YAYGINLAŞIYOR
ISPARTA VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI 2018
​Isparta’da planlı elektrik kesintisi
“Doğa sevgisi eğitimin en önemli parçasıdır”
Isparta Belediye Oğuzata kurslarındaki 21 öğrenci nitelikli liselere yerleşti
“Isparta tamamen tekli eğitime geçecek”
Bedelli askerlik başvuruları başladı! işte izlenecek yol...
Eğirdir Gölü'nde yakalanan kaçak ağlara el konuldu
“Isparta'yı hatırlatan ürünler”
Isparta'da lavanta fidanının üretim üssü Eğirdir
ISPARTA BURDUR ANTALYA TÜİK VERİLERİ
Otobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ünlü sanatçı yeni klibi için Isparta'ya geldiÜnlü sanatçı yeni klibi için Isparta'ya geldi31 Temmuz 2018
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli olduKurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli oldu31 Temmuz 2018
Hastane önünde yürek burkan görüntü Hastane önünde yürek burkan görüntü 01 Ağustos 2018
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjdeMilli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde01 Ağustos 2018
ISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYORISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR01 Ağustos 2018
Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...31 Temmuz 2018
Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi!Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi!05 Ağustos 2018
SAAT KULEMİZ ISPARTA’NIN SEMBOLLERİNDEN BİRİSİ, GELECEĞİN TARİHİ OLACAKTIRSAAT KULEMİZ ISPARTA’NIN SEMBOLLERİNDEN BİRİSİ, GELECEĞİN TARİHİ OLACAKTIR04 Ağustos 2018
Otobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyorOtobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyor03 Ağustos 2018
Resmen başladı! Başvuran parasını geri alacakResmen başladı! Başvuran parasını geri alacak01 Ağustos 2018
Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor01 Ağustos 2018
Isparta Türker AVM'de indirimde bu hafta...Isparta Türker AVM'de indirimde bu hafta...01 Ağustos 2018
ISPARTA'DA YEPYENİ DÖNER LEZZETİ...ÖKÜZ DÖNER!ISPARTA'DA YEPYENİ DÖNER LEZZETİ...ÖKÜZ DÖNER!03 Ağustos 2018
ISPARTA'DA CANLI HAYVAN SATIŞI VE ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TAISPARTA'DA CANLI HAYVAN SATIŞI VE ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TA02 Ağustos 2018
Isparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef olduIsparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef oldu06 Ağustos 2018
İşsizlik maaşından artık onlar da faydalanacak!İşsizlik maaşından artık onlar da faydalanacak!05 Ağustos 2018
Eğirdir Gölü'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı Eğirdir Gölü'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı 01 Ağustos 2018
​Isparta’da planlı elektrik kesintisi​Isparta’da planlı elektrik kesintisi03 Ağustos 2018
Isparta'da lavanta fidanının üretim üssü EğirdirIsparta'da lavanta fidanının üretim üssü Eğirdir31 Temmuz 2018
BAĞCI OTO MADENİ YAĞ DEĞİŞİM SERVİSİ AÇILDIBAĞCI OTO MADENİ YAĞ DEĞİŞİM SERVİSİ AÇILDI02 Ağustos 2018