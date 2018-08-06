- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde okulunu ziyarete giden 15 yaşındaki gencin okul görevlisine yardım etmek isterken kapağı açık olan çamaşır makinesinin tamburuna kaptırdığı eli koptu.Edinilen bilgilere göre, olay saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Avukat Kemal Akça Turizm Uygulama ve Otelcilik Meslek Lisesini ziyarete giden Kazım Çağlayan (15), okul personeline yardım etmek için çamaşırhaneye indi. Kapağı açık ve çalışır vaziyette olan çamaşır makinesine elini sokan Çağlayan, elini makinenin tamburuna kaptırdı. Bir anlık dalgınlık ve ihmal sonucu meydana gelen olayda Çağlayan'ın sol eli koptu. Okul görevlilerinin yardımıyla makineden eli çıkarılan Çağlayan, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Genç, ilk müdahalesinin ardından kopan elinin dikilmesi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Olayı duyan okul müdürü, çalışanlar ve yaralı yakınları hastaneye akın etti.İHA