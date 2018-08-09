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Genç Gönüllüler, tarihi antik yolda çalıştılar

Genç Gönüllüler, tarihi antik yolda çalıştılar
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Genç Gönüllüler, tarihi antik yolda çalıştılar   
 
- Dünyanın değişik ülkelerinden gelerek Antalya'nın Akseki ilçesinde gönüllü çalışma kampında buluşan gençler, ilçedeki Tarihi Kervan Göç Yolu'nda gönüllü olarak çalıştı. 
  Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediyesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı ile sivil toplum kuruluşu Gençtur tarafından ortaklaşa düzenlenen uluslararası proje kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, İspanya ve Danimarka'dan ilçeye gelen 8 genç, Tarihi Kervan Göç Yolu'nun gönüllü çalışanı oldu. 
  Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, İspanya ve Danimarka'dan Akseki'ye gelen 8 gencin, Tarihi Kervan Göç Yolu'nda gönüllü olarak çalıştıklarını ifade etti. Nasır, "İki hafta süren gönüllü çalışma kampını tamamlayan gençler, sabah saatlerinden itibaren Tarihi Kervan Göç Yolu'na gelip, yol ve çevre temizliği yaptılar. Yolun yıkılan duvarlarını onardılar. Gençler boş zamanlarında da yerel halkla bir araya gelerek bölgenin kültürünü öğrendiler" şeklinde konuştu. 
  Kamp lideri ve Gençtur gönüllüsü Samim Derya Ergene, ilçede tarihi Sarıhacılar Mahallesi ile Belenalan Mahallesi arasında bulunan Tarihi Kervan Göç Yolu'nda ilk kez kamp program düzenlediklerini söyledi. Ergene, "Tarihi Kervan Göç Yolu'nda temizlik çalışmaları yaptık. Bir kısım yerlerde ise onarım çalışması yaptık. Gönüllü çalışma kampına Türkiye, Portekiz, İspanya ve Danimarka'dan gelen gençlerimiz kampa katılmaktan büyük mutluluk duydular" diye konuştu. 
  Gençtur'un Türkiye'nin birçok bölgesinde gönüllü çalışma kampları kurduğunu da ifade eden Ergene, şunları söyledi: 
  "Dünyanın çeşitli ülkelerinden ülkemize gelen gönüllülerle birlikte köy okullarının onarılmasına, doğa temizliği gibi çeşitli işlerde yardımcı oluyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan çocuklara İngilizce öğretmek için projeler yapıyoruz. Dünyanın her yerinden, Meksika'dan Japonya'ya kadar gönüllüler ülkemize geliyor. Aynı zamanda Türkiye'deki gençleri liseden üniversiteye kadar yaş sınırı olmadan Avrupa yoğunluklu olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine gönderiyoruz. Burada temel amacımız bizim ülkemizin gençleriyle yabancıların bir arada kültürel bağ kurmasıdır. Akseki Kaymakamlığı bizi en iyi şekilde ağırladı. Kamp süresince bize büyük ilgi gösterildi. Yurt dışından gelen misafirlerimiz unutamayacakları iki hafta geçirdi. Hepsi oldukça memnun kaldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz." 
  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu Mimarı Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi Meydan Palalı da Tarihi Kervan Göç Yolu'nun onarılmasında gençlere yardımcı olduklarını vurguladı. Palalı, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 8 genç öğrenci grubu geldi. Akseki Kaymakamlığının düzenlemiş olduğu bu etkinlikte öğrenciler gönüllü olarak kervan yolunun hem uluslararası tanıtımını ve reklamını yaptık. Hem de yolun bir kısmını onardık. Çok güzel bir organizasyon ortaya çıktı" dedi. 
 
  "Bizim ülkemizde buna benzer tarihi yollar bulunmuyor" 
  Danimarka'dan katılan dans öğrencisi 21 yaşındaki Sofie Holmboe Schmidt ise Türkiye'de özellikle Akseki'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Akseki'de Tarihi Kervan Göç Yolu'nun yolunun kendisini etkilediğini söyleyen Schmidt, "Bizim ülkemizde buna benzer tarihi yollar bulunmuyor. Bu tarihi kervan yolundan çok etkilendim. Yol çok güzel. Eski zamanlarda Alanya'ya kadar Akseki'den götürülen bal ve benzeri ürünlerin taşınmasından etkilendim. Kendi ülkemde böyle şeyler görmeye alışkın olmadığımızdan benim için tamamen farklı bir tarih" diye konuştu. 
  Schmidt, "Burası mükemmel bir ülke. Türk insanı çok sıcakkanlı ve yardımsever. Akseki Kaymakamlığına çok teşekkür ediyorum. Ülkeme döndüğümde Türk insanının misafirperverliğini, tarihi düğmeli evlerini, müzelerini ve Tarihi Kervan Göç Yolu'nu herkese anlatacağım" ifadesini kullandı. 
 
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İHA                              
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