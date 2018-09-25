- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Kırsal Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında, 2018 yılında İl genelinde 242 genç çiftçiye 7 Milyon 260 bin TL destek verileceğini ifade eden Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, genç çiftçi desteklemeleri kapsamında 41 genç çiftçinin Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri kapsamında olduğunu belirtti.İl genelinde 41 genç çiftçiye Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri kapsamında 1 Milyon 230 bin TL destek verdiklerini kaydeden Özen, “İl müdürlüğümüzde Antalya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Turan ile birlikte genç çiftçilerimiz 22 yaşındaki Tuğçe Paksoy ve 19 yaşındaki Tunahan Akkelle’ ye Arılı kovanlarının teslimini gerçekleştirdik. Genç çiftçilerimizin yüzlerinde ki ışığı görmek bizim işimizin en gurur verici anı olduğunu itiraf etmek istiyorum” dedi.İl Müdürü Özen, Akseki, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Serik olmak üzere İl genelinde 2018 yılı içinde 13 İlçede toplam 41 Genç Çiftçiye Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri kapsamında 1 Milyon 230 Bin TL desteğin verileceğini söyledi. Özen “İl müdürlüğümüzde iki genç kardeşimizin arılı kovan, bal süzme makinesi, eritme dinlendirme kazanı ve diğer malzemelerini teslim ettik” diye konuştu.İHA