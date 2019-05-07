Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Genç Çiftçi Projesi kapsamında destek alan çiftçileri ziyaret etti.Bayır, Tarım ve Orman Bakanlığı kırsal kalkınma hibe desteklerinden Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin lira hibe destek alan Ayşe Korkmaz'ın salatalık ve domates serasını gezdi.Korkmaz'ın ürettiği ürünleri inleyip başarı dileyen Bayır, ilçede yeni üretim alanlarının kurulmasının önemine değindi.Genç çiftçi Korkmaz da daha önce gündelik işçi olarak çalıştığını, eşiyle birlikte bakanlığın desteğinden faydalanıp ailesinin geçimini sağladığını anlattı.MERSİN (AA) -