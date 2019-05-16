Mersin'in Mut ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında destek alan Nefibe Kuş, çilek üretimine başladı.Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Tarım ve Orman Bakanlığı kırsal kalkınma hibe desteklerinden Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin lira hibe destek alan Nefibe Kuş'un tarlasını ziyaret etti.Genç çiftçinin ürünlerini inceleyip başarı dileyen Bayır, ilçede yeni üretim alanlarının kurulması ve alternatif ürünlere yönelinmesinin önemine değindi.Kuş da geçen yıl projeye müracaat ettiğini ve alternatif ürün yetiştirmek amacıyla çilek ektiğini belirtti.Çileği kendisinin pazarda sattığını anlatan Kuş, ailesinin geçimini bu şekilde sağladığını sözlerine ekledi.MERSİN (AA) -