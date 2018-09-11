- COOP TRR, iyi geçen bir yılın ardından yeni sezon için tanıtım çalışmalarına şimdiden başladı ve gelecek yıl için de 6 milyona yakın Alman turist öngörüsünde bulundu. COOP TRR CEO’su Cumhur Sefer, Alman emekli kesiminin Türkiye'ye geri dönüşünün başladığını belirterek, "Bu durum kış sezonu için çok iyi bir işaret. Alman emeklilere satılan paket turlar üç-dört hafta gibi uzun süreli olması da büyük avantaj" dedi.Almanya merkezli COOP TRR-Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği, turizm sektöründe Türk şirketlerinin karşılaştıkları sorunları aşmak, sektörü geliştirmek, iyileştirmek için oluşturulmuş bağımsız bir platform. Platform üyelerinin 600'den fazlası Almanya'dan, diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte toplamda acente sayısı bine yaklaşmış durumda. COOP TRR, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, İsviçre, Danimarka ve Avusturya'dan yeni üyelerle Avrupa'ya yayılıyor.Türk kökenli seyahat acentelerini tek çatı altında buluşturan Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği (COOP TRR) CEO'su Cumhur Sefer, başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki Türk turizmine olan yüksek ilgiyi sıcak tutmak için çalıştıklarının altını çizdi. Türkiye'nin en büyük turizm pazarlarından olan Almanya'dan gelen turist sayısının artması için tanıtım çalışmalarının ara verilmeksizin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Sefer, COOP TRR olarak 2019 yılı tanıtım çalışmalarına şimdiden başladıklarını belirtti. Bu hafta Almanya'nın üç önemli şehri Münster, Hannover ve Düsseldorf'ta tanıtım turları yapacaklarını ifade eden Sefer, "Almanya'da sıcak satış yapan Türk kökenli acenteler ile sektörün önde gelen turizm şirketlerini bir araya getirerek yeni işbirlikleri için kapı aralamayı amaçlıyoruz" dedi. COOP TRR’nin yeni roadshowlarının takvimini paylaşan Cumhur Sefer, “11 Eylül Münster, 12 Eylül Hannover ve 13 Eylül Düsseldorf’dayız. Roadshowlar'ı Öger Tur, Balcok Reisen, Flamingo Tours, Ethno Kapital ve Münster/Osnabrück Havalimanı işbirliği ile gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.COOP TRR'nin roadshow'arının üçlü bloklar halinde yapıldığı bilgisini veren Sefer, Aralık ayında da Güney Almanya'da bu etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Cumhur Sefer, 2019'un ilk ayından itibaren de fuarlara katılacaklarına da dikkat çekti. COOP TRR'nin 2018 için yılbaşında yaptığı 'Türkiye'ye gelecek Alman turist sayısının 5 milyona yaklaşacağı' tahminin hayata geçmesine az kaldığını ifade eden Sefer, Alman ailelerin Türkiye'ye olan ilgisinde geri dönüş olmasının mutlu ettiğini kaydetti. Alman turizm pazarındaki Türkiye'ye karşı havanın çok pozitif olduğunu belirten Sefer, "Türkiye satışları hali hazırda çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.Gelecek yıl Almanya'dan Türkiye'ye gidecek turist sayısının 5 milyonu rahat geçeceği, 6 milyonu zorlayacağı tahmininde bulunan Sefer, fiyat dengesinde de pozitif ibre gördüklerinin altını çizdi. Alman ailelerin ilgisinin geri dönmesinin yanı sıra, kültür ve spor, özellikle de golf turizmine de ilginin yeniden başladığını aktaran Sefer, kış satışlarının iyi gittiğini bildirdi. İçinde bulunduğumuz sezonun Aralık'a kadar uzayacağının sinyallerini aldıklarını kaydeden Sefer, gelecek yılbaşı sonrası kültür turlarının satışının artacağı öngörüsünde de bulundu.COOP TRR üyesi acentelerden gelen bilgilere göre Alman emekli kesiminin Türkiye'ye geri dönüşünün başladığını söyleyen Sefer, bunun kış sezonu için çok iyi bir işaret olduğunu belirtti. Sefer, Alman emeklilere satılan paket turların üç-dört hafta gibi uzun süreli olmasının büyük avantaj olduğunu da dile getirdi.Bu artan ilgide Türk turizmcilerinin kriz zamanlarında bile kaliteden ödün vermeden yüksek hizmet vermesinin etkili olduğunu kaydeden Sefer, "Geçen iki yılda Alman turistler düşük fiyata çok iyi hizmetler aldılar; bunda otellerin yanı sıra tur operatörlerinin de rolü büyük oldu" dedi. Bu yüksek ivmenin devam etmesi için tanıtım çalışmalarının ara verilmeksizin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Cumhur Sefer, gazete, televizyon, sosyal medya, bilboardlar ve bu gibi akla gelebilecek tüm iletişim araçlarında Türkiye reklamlarının bolca yer alması gerektiğini ve çok yakında hayata geçirecekleri yeni projelerle turizm piyasasına ivme katacaklarını sözlerine ekledi.İHA