- Kepez Belediyesi’nin, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlattığı trafik eğitimi, devam ediyor.Kepez Belediyesi’nin trafik kurallarında bilinçli bir neslin yetişmesini sağlamak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kepez Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Sakarya Bulvarı üzerinde hizmete açtığı Trafik Eğitim Parkuru, her gün yüzlerce öğrenciyi ağırlıyor. Şimdiye kadar binlerce çocuğa özel bir platformda trafik eğitimi verilen proje kapsamında, geleceğin şoförlerine trafik kurallarına uyulması gerektiği aşılanıyor.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis memurları, binlerce ilköğretim öğrencisine trafik kurallarını öğretiyor. Haftada üç gün Kepez’in farklı bölgelerindeki öğrencilerin konuk olduğu tesiste kurulan mini sokaklar ve trafik işaretleri ile trafikte uyulması gereken kurallar uygulamalı olarak gösteriliyor Minikler, kurulan temsili trafik alanında trafiğe çıkarak ilk deneyimlerini doğru yönlendirmelerle gerçekleştiriyorlar. Yılda ortalama 12 bin öğrenciye ulaşan proje, trafik kazalarının önüne geçilmesini ve bilinçli sürücüler yetiştirilmesini amaçlıyor.İHA