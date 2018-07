- Eylül ayında yurtdışındaki okullarına doğru yola çıkacak öğrenciler, 33’üncü Smart Guide Orientation and Training Academy kapsamında, Antalya’da 3 gün boyunca bilgilendirildi.Lise eğitimine Kanada, Amerika, Fransa, İngiltere gibi dünyanın eğitim alanında önde gelen ülkelerinde devam edecek öğrenciler, her yıl ISEWorld Kültürlerarası Lise Öğrenci Değişim Programları tarafından düzenlenen Smart Guide Orientation and Training Academy’nin 33’üncüsünde bir araya geldi. ISEWorld Amerika Genel Müdürü Ted Lewis’in de hazır bulunduğu etkinliğe ISEWorld Kültürlerarası Lise Öğrenci Değişim Programları Türkiye yetkilileri, yurtdışında eğitim alacak öğrenciler ile onları bu yolculuğa hazırlayan uzmanlar katıldı.Üç günlük yoğun program süresince belki de hayatlarında ilk kez yurtdışına çıkacak öğrencilere yolculuk öncesi ve sonrası, yurtdışındaki okullarına, arkadaşlarına ve birlikte yaşayacakları yeni ailelerine alışma ve uyum süreçleri, doğru ders seçimleri gibi birbirinden farklı konularda bilgilendirmeler yapılarak yurtdışında eğitim deneyimlerinden en etkin şekilde yararlanmaları yönünde destek verildi.Akademik başarılarının yanı sıra sanat ve spor gibi ders dışı alanlarda farklı yetenek ve hedeflere sahip öğrenciler için doğru ülke, okul ve program eşleştirmesinin öneminden bahseden ISEWorld yetkilileri, alanında uzman eğitim danışmanları ile aynı yolculuğu 30 yılı aşkın süredir, binlerce öğrenciyle yapmanın ve bundan sonra da her yıl çok daha fazla öğrenciyi yurtdışında eğitim alma hayallerine kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.İHA