Geleceğe İlham Veren Yenilikçi Fikirler Isparta’da

Süleyman Demirel Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezinin hizmetlerinden yararlanmak, teknoloji tabanlı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmeyi hedefleyen girişimci adaylarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen “2. Ar-Ge Proje Pazarı” için geri sayım başladı.Göller Bölgesi Teknokenti ve Teknoloji Transfer Ofisi tarafından “Prototip”, “İş Fikri”, “Dijital Tasarım” kategorilerinde hazırlanan ödüllü yarışma olan “2. Ar-Ge Proje Pazarı”, 19 Aralık Perşembe günü saat 9.00'da ITSO Ekonomi Kampüsü Konferans Salonunda başlayacak.SDÜ