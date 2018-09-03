- Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’nın Gazipaşa etabını kazanan Ayşe Ergün, “Çok çalıştım ve karşılığını aldım. İnşallah yarı finalde de en iyi şekilde ilçemizi temsil edip birinci olacağım” dedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’nın Gazipaşa etabı tamamlandı. Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yarışmada 8 kadın çiftçi birinci olabilmek için sorulara cevap verdi. Kıyasıya geçen mücadelede yarışmanın galibi 15 sorudan 14’ünü doğru yanıtlayan Ayşe Ergün oldu. Halime Sönmez ikinci, Nermin Gökpınar ise yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Yarışmada ilçe birincisine 2 bin, ikincisine 1200 ve üçüncüsüne 800 TL ödül verildi. Yarışmayı kazanan Ayşe Ergün yarı finalde Gazipaşa’yı temsil etmeye hak kazandı.İHA