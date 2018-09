- Gazipaşa Belediyesi'nin Mayıs 2018 tarihinde başlattığı Evde Sağlık ve Evde Bakım Hizmetleri vatandaştan tam not alıyor. Belediye Başkanı Adil Çelik'in talimatıyla kurulan her iki hizmet birimi, yardıma ve bakıma muhtaç yaşlı, kimsesiz ve hasta vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Yaklaşık 4 aylık sürede 86 vatandaşa Evde Sağlık Hizmeti veren Belediye personeli, 44 kişiye Evde Bakım Hizmeti, 57 hastaya da nakil hizmeti verdi.Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çelik, hizmet verilen vatandaşların memnuniyetinin kendilerini de memnun ettiğini belirtti. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, muhtarlar, vatandaşlardan alınan bilgiler ışığında yardıma ve bakıma muhtaç kişilerin tespit edildiğini ifade eden Başkan Çelik, "Evde Sağlık Hizmetimiz ile özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın kişisel bakımlarını, sağlık kontrollerini, ihtiyaç varsa hastaneye nakillerini gerçekleştiriyoruz. Evde Bakım Hizmetimiz ile de vatandaşlarımızın ev temizliklerinden tutun da yemeklerine varıncaya kadar her türlü ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz. Belediye Başkanlığına adaylığımızı koyduğumuzda vatandaşlarımıza iyi gününüzde yanınızda olduğumuz gibi kötü gününüzde de yanınızda olacağız demiştik. Bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın duası ise mutluluğumuza mutluluk katıyor" dedi.Muhtarlara ve mahalle sakinlerine seslenen Çelik, "Evde Sağlık ve Evde Bakım hizmetinden yararlanacak durumda olan komşularınızı belediyemize veya bizlere lütfen bildiriniz. Hiçbir ayrım gözetmeksiniz her vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz. Allah kimseyi bakıma muhtaç hale getirmesin ancak gelen vatandaşlarımızı da bizler yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.İHA