Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, gaziler ve şehit yakınlarıyla Türk Deniz Kuvvetleri TCG Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret etti.Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, gaziler ve şehit yakınlarıyla Türk Deniz Kuvvetleri TCG Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret etti.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Antalya'da bulunan Barbaros Fırkateyni'ne gerçekleştirilen ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Antalya Muharip Gaziler Derneği ve Harp Malulü Derneği üyeleri ve şehit yakınları katıldı.Ziyaretçi ekibini TCG Barbaros Fırkateyni Komutanı Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu karşıladı.Gaziler ve şehit yakınları, gemi personeliyle yenen yemeğin ardından TCG Barbaros Fırkateyni'ni gezerek teknik ve donanımsal bilgi aldı.Yarbay Değirmencioğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla gazileri ve şehit yakınlarını gemilerinde ağırlamaktan büyük onur ve şeref duyduklarını belirtti.ANTALYA (AA) -