- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Avni Aksoy ile NTV muhabiri Sibel Atasoy çiftinin nikah şahitliğini yaptı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Avni Aksoy ile NTV muhabiri Sibel Atasoy'un Kundu'daki bir otelde gerçekleştirilen düğününe katıldı. Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıydı. Atasoy ve Aksoy çiftinin nikah şahitliğini ise Bakan Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni yaptı. Başkan Türel, gelin Sibel Atasoy ile uzun yıllar beraber gazetecilik yaptıklarını, Aksoy ile de Antalya'daki görevi nedeniyle sık bir araya geldiğini söyledi. Türel, nikahı kıydıktan sonra da nikah cüzdanını çifte vermesi için Çavuşoğlu'na takdim etti. Çifti kutlayan Çavuşoğlu, gazeteci Atasoy'un Antalya'da kendilerini yakından takip ettiğini, Avni Aksoy'un görevini başarıyla yürüten bir diplomat olduğunu anlattı. Çavuşoğlu, daha sonra nikah cüzdanını gelin Sibel Atasoy'a verdi. Nikah cüzdanını alan Atasoy'un ilk işi damat Aksoy'un ayağına basmak oldu. Düğün, müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.İHA