İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Galatasaray-Paris Saint-Germain (PSG) maçında oynayacak ilk 11 belli oldu.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao
PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Di Maria, Sarabia, Icardi
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Galatasaray-Paris Saint-Germain (PSG) maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)