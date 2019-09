Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2019 yılının en iyilerine verilecek ödüller için finalistleri açıkladı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre futbolda 2019'un "en"lerinin belirleneceği "Yılın En İyileri Ödülleri" için aday sayıları 3'e düşürüldü.

Who will be #TheBest?



We now know the finalists