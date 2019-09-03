İSTANBUL - Futbolda 17 Haziran'da başlayıp, dün gece tamamlanan 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi hareketli geçti.

Süper Lig ekipleri yıldız isimlerin de bulunduğu çok sayıda futbolcuyla kadrolarını güçlendirdi.

Galatasaray'da Radamel Falcao, Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Beşiktaş'ta Muhammed Elneny ve Trabzonspor'da ise Daniel Sturridge ön plana çıkan isimler oldu.

Transferde en fazla futbolcuyu, 22 isimle İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna kattı.

Ligin dört büyüklerinden Trabzonspor 17, Galatasaray 14, Fenerbahçe 13, Beşiktaş ise 8 futbolcuyla kadrosuna takviye yaptı

Transfer yasağı bulunan MKE Ankaragücü ise geçen sezon kadrosunda bulunan ancak sözleşmelerini fesheden 4 futbolcuyla yeniden anlaştı.

Kayserispor'dan 22 transfer

Süper Lig'de transfer döneminin en hareketli takımı İstikbal Mobilya Kayserispor oldu.

Kadrosunda büyük bir revizyona giden Kayseri ekibi, 22 futbolcu transfer ederken, 11 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor 18 futbolcuyu kadrosuna dahil ederken, Trabzonspor ile ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ise 17'şer oyuncuyla kadrolarını güçlendirdi.

Öte yandan, ligde en fazla oyuncuyla yollarını ayıran ekip, 23 futbolcuyla Fenerbahçe oldu.