Futbolda haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 3. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Futbolda haftanın programı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.08.2019 10:22
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 2019-2020 sezonu ilk hafta müsabakalarıyla start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Yarın:

19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Eylül Pazar:

19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

21.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)

TFF 1. Lig

Bugün:

20.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)

Yarın:

17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Altay-Balıkesirspor (İzmir Atatürk)

21.45 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

1 Eylül Pazar:

19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.15 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)

21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)

21.45 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Yeni)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

16.00 Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

16.30 Etimesgut Belediyespor-Niğde Anadolu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

1 Eylül Pazar:

16.00 Bayburt Özel İdare-Birevim Elazığspor (Bayburt Genç Osman)

16.00 Vanspor-Bandırmaspor (Van Atatürk)

16.30 Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor (Gazi)

16.30 Ankara Demirspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (TCDD Ankara Demirspor)

17.00 Uşakspor-Kahramanmaraşspor (Uşak 1 Eylül)

17.00 Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Sakaryaspor-Ergene Velimeşespor (Yeni Sakarya Atatürk)

Beyaz Grup

1 Eylül Pazar:

16.00 Gümüşhanespor-Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)

16.30 Yeni Çorumspor-1922 Konyaspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

16.30 BAK Spor-Şanlıurfaspor (Ankara OSTİM)

17.00 Pendikspor-Sarıyer (Pendik)

17.00 Kırklarelispor-İnegölspor (Kırklareli Atatürk)

17.00 Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

18.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe Futbol Kulübü (Diyarbakır)

20.00 Tarsus İdmanyurdu-Hekimoğlu Trabzon (Tarsus İlçe)

20.00 Afjet Afyonspor-Hacettepe (Zafer)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

17.00 Silivrispor-Erzinspor (Silivri)

17.00 Sultanbeyli Belediyespor-Manisaspor (15 Temmuz)

1 Eylül Pazar:

16.00 Artvin Hopaspor-Yomraspor (Hopa İlçe)

16.00 Yeni Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (Ordu 19 Eylül)

16.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor (Faruk Çelik)

16.30 Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Serik İsmail Oğan)

16.30 Düzcespor-Kızılcabölükspor (Düzce 18 Temmuz)

16.30 Tokatspor-Çatalcaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

20.00 Ci Group Buca-Çankaya (Yeni Buca)

2. Grup

Yarın:

17.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka (Tepecik Şenol Güneş)

1 Eylül Pazar:

16.00 Ofspor-Erbaaspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

16.00 Elazığ Belediyespor-Ağrı 1970 (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

16.00 Payasspor-Kocaelispor (Payas İlçe)

16.00 Cizrespor-Kemerspor 2003 (Cizre İlçe)

17.00 Turgutluspor-Fatsa Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

17.00 Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)

20.00 Fethiyespor-Erokspor (Fethiye İlçe)

3. Grup

1 Eylül Pazar:

15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

16.00 Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

16.30 Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor (Nevşehir Gazi)

16.30 Yozgatspor 1959-Osmaniyespor (Yozgat Bozok)

17.00 Karacabey Belediyespor-Pazarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

17.00 Gölcükspor-Altındağ Belediyespor (Gölcük Şehir)

17.00 Muğlaspor-Nazilli Belediyespor (Muğla Atatürk)

17.00 Halide Edip Adıvarspor-Somaspor (Maltepe Hasan Polat)

17.00 Modafen-Darıca Gençlerbirliği (Şile)

Muhabir: Metin Arslancan

 

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