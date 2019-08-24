Fuat Oktay Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gençlerle bisiklete ve kanoya bindi.

Fuat Oktay Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya geldi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 24.08.2019 21:43
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Isparta Düğün Salonları

KIRŞEHİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan Ahi Evran Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Kampın girişinde çiçeklerle karşılanan Oktay, gençlerle yaklaşık bir kilometre bisiklet sürüşü yaptıktan sonra Macera İstasyonu'na geçti.

İpli geçiş parkurunda yürüyüş gerçekleştiren Oktay, bu istasyondaki parkurları başarı ile tamamlayan gençleri tebrik etti. Oktay daha sonra Okçuluk İstasyonu'nda faaliyetler hakkında bilgi alıp, ok atışı yaptı. Başarılı bir atış gerçekleştirilen Oktay, öğrenciler tarafından alkışlandı.

Başarılı atışlarından dolayı gençleri kutlayan Oktay, gençlere hangi illerden geldiklerini sordu. Oktay, gençlerin Denizli, Eskişehir, Ankara, Siirt, Adıyaman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinden geldiklerini öğrenince, Türkiye'nin farklı illeri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen gençlerin Ahi Evran Gençlik Kampı'nda kaynaştıklarını, bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

Neşet Ertaş Amfisi'ni ve farklı aktivite alanlarını inceleyen Oktay, Hirfanlı Gölü kenarında kano sporu yapan gençlerle sohbet etti. Oktay, burada gençlerle kanoya bindi.

Gençler, Oktay ve diğer protokol üyeleriyle farklı parkurlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Oktay, kamp ziyaretini gazetecilere değerlendirerek, adına uygun şekilde kampın kardeşliğin, dostluğun, birlikteliğin, beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

"Burada bir Türkiye mozaiği oluşturuyorlar"

Birlikte etkinlik yapma ve dayanışma içinde olmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Hem sosyal hem kültürel hem de çok farklı alanlarda sportif aktiviteler var. Biz bunların hepsini beraberce dolaştık. İstasyonlar şeklinde. Hatta kendimizi de tutamadık, birçok aktiviteye de katıldık. Gençliğimize bakınca cesaret veriyorlar. Ben çok mutlu oldum. Bu vesileyle Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kamp yetkililerine ve özellikle kampa gelen arkadaşlarımıza hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Muhteşem bir arkadaşlık ve dostluk havası var burada. Sizler de gördünüz. Burada yanımdaki arkadaşlara baktığımda aslında güzel bir Türkiye manzarası var. Kanodan çıkarken hemen sağ tarafımdaki gencimiz, kızımız Cizre'dendi. Sol taraftaki kızımız Çanakkale'dendi. Tesadüfen öyle. Diğer tarafta Eskişehir'den, bir başka tarafta Adana'dan kızımız vardı. Diğer kızlarımız ülkemizin farklı noktalarından. İlave olarak da Girne'den, Lefke'den, Güzelyurt'tan çocuklarımız var. Hepsi burada. Orta Anadolu'dan, Karadeniz'den çocuklarımız var. Burada bir Türkiye mozaiği oluşturuyorlar. Yaz kampındalar. Birlikte eğleniyorlar."

Gençlerin kamplara kendi istekleriyle geldiğini vurgulayan Oktay, "Ailelerinin ya da öğretmenlerinin gönderdiği bir yer değil. 830 bin gencimiz buraya başvurdu. Kapasitemiz 125 bin. Kura ile burada bir araya geldi. Kıbrıs dahil, doğal ortamda dostluk kuran çocuklarımız, gençlerimiz. Bunlar gelecekte bu dostluklara devam edecekler. Bu daha da öteye gidecek. Ailelerin dostlukları da oluşacak. Türkiye'deki şehirlerimiz itibarıyla da böyle. Bunun sözünü de alıyoruz. Burada bırakmıyoruz. Birbirimizi bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oktay, kamp kapasitelerinin iki katına çıkarılacağı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de şu anda 38 kampımız var bu şekilde. Türkiye'nin birçok ilinde bu kamplarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bu kapasiteyi iki katına çıkarıyoruz. İnşallah, gelecek yıldan itibaren 250 bin olacak. Gençlik merkezlerimiz var çok sayıda. Bunun bir başka farklı aktiviteleri de Gençlik merkezlerimizde. Kamplarımızdan biraz daha farklı."

"İnsanoğlu öğrenmeyi bitirdiği an kendisi de bitmiş demektir"

Kamp programı kapsamında gençlere hitap eden Oktay, konuşma yaptığı alandaki çınar ağacını göstererek, çok güzel anlamlar ifade eden ağacın birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirtti.

Öğrenmenin mezuniyetle bitmediğine vurgu yapan Oktay, "İnsanoğlu öğrenmeyi bitirdiği an kendisi de bitmiş demektir. Hedeflerimiz büyükse bu çınarı geleceğe daha güçlü taşımak istiyorsak çok çalışmak zorundayız. Çok çalışıyor olabilmek için de birlik beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde olmak zorundayız." diye konuştu.

Kamp liderlerinin, eğitimcilerin büyük işler başardığını dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Burada kamp liderlerimiz, program liderlerimiz var. Eğitimcilerimiz var. Eğer sizin aranızda bu güzel muhabbet, sevgi oluşmuşsa, bu arkadaşlar da bütün gönülleriyle severek bu işi yaptıkları için bu muhteşem ortam oluşmuş. Ben hepsine sizler ve Türk milleti adına yürekten teşekkür ediyorum. Burada yaptığınız iş, sadece aktivitelerin organizasyonundan ibaret değildir. Siz sevgi ve kardeşlik tohumları ekiyorsunuz. İnşallah, ektiğiniz bu sevgi ve kardeşlik tohumları çok daha güçlü bir birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu olarak geleceğe sağlam adımlarla yürüyen geleceğin Türkiye'sinin temellerine attığınız birer harçtır. Muhteşem bir iş yapıyorsunuz."

Ziyaretler sırasında bir öğrencinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam göndermek istediğini söylediğini anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Bir başka gencimiz bana bir selam gönderdi. 'Cumhurbaşkanımıza da selamlarımızı iletir misiniz' dedi. Çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımızın da size selamlarını getirdim. Hepinizin de gözlerinden öpüyor. Soruyorlar ya genelde, 'nereden alıyor Cumhurbaşkanı bu enerjiyi' diye. Sizlerden, bu birlik ve beraberlik ruhundan alıyor. Sizler, yani bizler bir ve beraber olalım yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bunu bilin yeter. Bu kampta, bu ruhu, bu anlayışı alın yeter. Aldığınızı da görüyorum."

Oktay, kamptaki gençlerin mutlaka bir kariyer planlaması olduğunu belirterek, "Hepiniz orta öğretimde, lisedesiniz. Üniversite kariyer planınız var. İstediğiniz alanlarda uzmanlaşacaksınız. Yaşadığımız olaylara bakın. Kadına şiddet. Kızlarımız için son derece önemli. Sevgi, saygı diyoruz ya. Yaşadığımız olaylara baktığımızda kadının toplumdaki yeri ve kadına şiddetin önlenmesinde de sizin alacağınız ve vereceğiniz mesajlar, sorumluluklar vardır. Ben buradan bu sorumlulukla da döneceğinize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Oktay, konuşmasının ardından çeşitli istasyonlarda öğrencilerin aktivitelerine eşlik etti.

Fuat Oktay, bazı öğrencilerle masa tenisi oynarken, bir başka istasyonda gençlerle ebru sanatı yaptı. İstasyonlarda öğrencilerle sohbet eden Oktay, bir ağaç altındaki öğrencilerle saz çalarak, "Hekimoğlu" türküsünü seslendirdi.

Maneviyat istasyonunda birlik, beraberlik, hoşgörü ve saygı derslerine katılan Oktay, gençlerle akşam yemeği yedi.

Ziyaretlere, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Muhabir: Abdullah Yıldız,Mümin Altaş

 

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