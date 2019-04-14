Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, foseptik çukuruna düşen inek, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.İlçeye bağlı Gerger Mahallesi'nde, Muzaffer Kuşkaya'ya ait inek, foseptik çukuruna düştü.Kuyuya düşen ineği çıkarmayı başaramayan Kuşkaya ile vatandaşlar, itfaiye ve belediye ekiplerinden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiyesi ve Afşin Belediyesi ekipleri, iş makinesi yardımıyla ineği kuyudan çıkartarak, sahibine teslim etti.Kuşkaya, itfaiye ve belediye ekiplerine teşekkür etti.KAHRAMANMARAŞ (AA) -