Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Flaş düzenleme! 18 yaş şartı kalkıyor

Flaş düzenleme! 18 yaş şartı kalkıyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 09.02.2018 10:15
0
böcüzade

Devlet korumasında 18 yaş şartı kalkıyor

Devlet koruması altındaki 18 yaşını doldurmuş olan çocuklar bundan böyle iş buluncaya kadar yurtlarda kalmaya devam edebilecek.


Devlet korumasında 18 yaş şartı kalkıyor
 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, devlet koruması altında olan çocukların 18 yaşından sonra sokağa atılmasını engellemek için yeni bir düzenlemeye gitti.

Buna göre, koruma altındaki, üniversite kazanamamış çocuklar 18 yaşını doldurduktan sonra, iş bulana kadar devlet kurumlarında kalmaya devam edebilecekler. Kurum bakımından ayrılan gençler, uzun vadeli sigorta kollarına tabi bir işte istihdam edilene kadar geçen süreçteki barınma ihtiyaçları Aile Bakanlığı tarafından karşılanacak. Devlet koruması altında, yurtlarda kalan çocuklar, üniversite okudukları, yüksek lisans, doktora yaptıkları süre boyunca da yurtlarda kalmaya devam edebiliyorlar.

KADROLARA ATANACAK

Bakanlık, koruma altındaki çocukların istihdamı için de yeni bir düzenleme daha getirdi. Devlet koruması altında, yurtlarda kalan çocukların doğrudan atamaları yapılırken üniversiteden mezun oldukları alanlar dikkate alınmadan, memur hizmetli gibi unvanlarla düşük kadrolara atanıyorlardı. Artık yurtlarda kalan çocuklar mezun oldukları üniversiteler ve uzmanlık alanları dikkate alınarak işe yerleştirilecek. Mühendislik, sosyoloji, psikoloji gibi çeşitli alanlardan mezun çocuklar hizmetli ya da memur olarak değil, mühendis, sosyolog, psikolog gibi kendi unvanlarıyla atanacaklar. Devlet kurumlarına yerleştirme için başvuru süresinde de düzenlemeye gidildi. Buna göre, yurtlarda kalan gençlerin, yerleştirme için Aile Bakanlığına başvuru süresi, 18 yaşını doldurdukları ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren 2 yıl iken, bu süre 5 yıla çıkarıldı.

 

KAYNAKSABAH
Türkiye Haberleri
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Her sınıfa ‘Diyanet temsilcisi’ dönemi
Erdoğan çağrı yapmıştı! Vatandaş için 6 dev adım
ISPARTA'DA HALK OTOBÜSÜNE KARTLI BİNENE ZAM YOK!
E- devlet kilitlendi! Herkes bunu arıyor
Eğirdir, BIT Milano Turizm Fuarında
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikramiye müjdesi
Oda–Borsa’dan Zeytin Dalı Harekâtına Destek Açıklaması
Isparta’daki araç firmalarına denetim
TVF 1. Lig: İstanbul BBSK: 2 - Eğirdir Elmaspor: 3
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Eski MERKO Binası İhaleye Çıkacak
Antalya ve Burdur’da akaryakıt ve akü hırsızlıkları
Haciz uygulamasına yeni düzenleme
Bakanlık düğmeye bastı! Onlara da kadro geliyor!
300 koyun+maaş heyecana yol açtı! Aileler...
ISPARTA'DA KOMBİ KULLANANLAR DİKKAT! ZORUNLU HALE GELİYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısından eski Türkiye eleştirisi
AK Parti'li Ravza Kavakçı Kan’dan Afrin şehidi Yılmaz’ın ailesine ziyaret
AK Parti'li Ravza Kavakçı Kan, Başbakanın müdahil olduğu FETÖ davasını izledi
Isparta petrol istasyonun ihalesi yapıldı
ISPARTA'DA AVM HIRSIZLARI YAKALANDI
Hükümet KDV sisteminde değişiklik yapacak
Isparta Eğirdir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Isparta'da inşaat işçisinin şüpheli ölümü
ISPARTA'DA ALTIN ALYANS VE PIRLANTA KAMPANYASI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
ISPARTA ALYANS YÜZÜKISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ispartalı şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu Ispartalı şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu 03 Şubat 2018
Sürücüler dikkat! Ağır ceza geliyor...Sürücüler dikkat! Ağır ceza geliyor...03 Şubat 2018
Bakanlık düğmeye bastı! Onlara da kadro geliyor!Bakanlık düğmeye bastı! Onlara da kadro geliyor!07 Şubat 2018
Bakan açıkladı! Bunu yaparsanız eğer...Bakan açıkladı! Bunu yaparsanız eğer...05 Şubat 2018
Yeni Torba Yasa Meclis'e sevk edildiYeni Torba Yasa Meclis'e sevk edildi02 Şubat 2018
Haciz uygulamasına yeni düzenlemeHaciz uygulamasına yeni düzenleme07 Şubat 2018
Sınır değişti! Bunu yapana ayda bin 85 TLSınır değişti! Bunu yapana ayda bin 85 TL04 Şubat 2018
O SİSTEM GERİ DÖNÜYOR!O SİSTEM GERİ DÖNÜYOR!04 Şubat 2018
YENİ TORBA YASADA YOK YOK!YENİ TORBA YASADA YOK YOK!03 Şubat 2018
ISPARTA'DA KOMBİ KULLANANLAR DİKKAT! ZORUNLU HALE GELİYORISPARTA'DA KOMBİ KULLANANLAR DİKKAT! ZORUNLU HALE GELİYOR07 Şubat 2018
Binlerce Ispartalı şehidimizi uğurladı Binlerce Ispartalı şehidimizi uğurladı 04 Şubat 2018
ISPARTA'DA BİR GENÇ ÖLÜ OLARAK BULUNDUISPARTA'DA BİR GENÇ ÖLÜ OLARAK BULUNDU03 Şubat 2018
Isparta'da inşaat işçisinin şüpheli ölümüIsparta'da inşaat işçisinin şüpheli ölümü06 Şubat 2018
Resmen yürürlükte! Ek ücret alınmayacakResmen yürürlükte! Ek ücret alınmayacak04 Şubat 2018
Feci Kaza! otomobiller markete girdi Feci Kaza! otomobiller markete girdi 02 Şubat 2018
ISPARTA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜISPARTA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ03 Şubat 2018
Uyuşturucu satılan internet kafe kapatıldıUyuşturucu satılan internet kafe kapatıldı06 Şubat 2018
ISPARTA'DA OTOPARKLARDA YENİ DÖNEM BAŞLADIISPARTA'DA OTOPARKLARDA YENİ DÖNEM BAŞLADI05 Şubat 2018
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikramiye müjdesi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikramiye müjdesi 08 Şubat 2018
Isparta’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı Isparta’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı05 Şubat 2018