Fitch'in ardından gözler diğer reyting kuruluşlarında

Fitch Ratings'in Türkiye'nin not görünümünü "negatiften" "durağana" yükseltmesinin ardından gözler, benzer adımlar atmalarının beklendiği diğer kredi derecelendirme kuruluşlarına çevrildi.

Fitch'in ardından gözler diğer reyting kuruluşlarında
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.11.2019 12:48
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunu teyit ederken, görünümü "negatiften" "durağana" yükseltmesinin ardından gözler, benzer adımlar atmalarının beklendiği diğer kredi derecelendirme kuruluşlarına çevrildi.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek, görünümünü "negatiften" "durağana" revize etmişti. Fitch'ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adımın yanı sıra özellikle Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda belirgin bir ilerleme kaydetmesi, enflasyonun tek haneye inmesi, TL'nin değer kazanması ve Suriye konusunda tansiyonun düşmesi sonrası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye konusunda yapacağı değerlendirmelerin daha olumlu olması bekleniyor.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fitch tarafından gelen son görünüm ayarlamasını gecikmeli ancak doğru bir karar olarak gördüğünü ifade ederek, "negatiften" "durağana" yapılan revizyonun, ülkenin ekonomik koşullarında kötüleşmenin sona erdiğini ve daha öngörülebilir bir sürecin başladığını teyit ettiğini söyledi.

Gödek, 2018'de yaşanan süreçte önde gelen 3 kredi derecelendirme kuruluşunun da Türkiye değerlendirmelerinde hızlı davranmayı tercih ettiğini belirterek, "S&P'nin değerlendirmeleri Moody's ve Fitch'e kıyasla daha muhafazakar olduğundan onu ayrı tuttuğumuzda, özellikle Moody's'in görünüm tarafında benzer bir adım atmasını beklemek yanlış olmaz." ifadesini kullandı.

"Bir sıkıntı olmaması durumunda benzer adımlar diğer kuruluşlardan da gelecek"

Derecelendirme kuruluşlarının yaklaşımlarının, birbirleri açısından süreci yeniden gözden geçirmeyi de beraberinde getirdiğini aktaran Gödek, "En önemli kırılganlıklarımızdan biri olan dış finansman ihtiyacı tarafında 2019 başlangıcındaki endişelerin neredeyse tamamı boşa çıktı, finansmana erişimde zorlanma gözlenmedi, bankalar, azalan kredi talebi çerçevesinde borç çevirme rasyolarını kontrollü şekilde düşürseler de şirketler kesiminde herhangi bir sıkıntı gözlenmedi. Ödemeler dengesi açığındaki daralmanın da artıya dönmesi ile sonuçlanması kur üzerindeki baskıyı hafifletti. Şimdi 2020'de mevcut dengelerin sürdürülebilirliği yakından izlenecek. Herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda benzer adımlar diğer kuruluşlar nezdinde de gelecektir." şeklinde konuştu.

Orkun Gödek, kredi derecelendirme kararlarının, ekonomik koşullar kadar siyasi yaklaşımları da içerdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Politik, jeopolitik akış dönem dönem etkili oluyor. Son dönemin en popüler tartışma konusu olan Moody's ve Güney Afrika yaklaşımı bu konuya verilebilecek en iyi örnek... Diğer iki kuruluş, yatırım yapılabilir seviyenin altında ülke notlaması gerçekleştirirken, Moody's'ten bu tarz bir adım gelmiyor.

2020'de kademeli değer kaybı sürecini devam ettiren lira, tek haneli enflasyon, mali görünüm, dış finansman ihtiyacının kontrollü şekilde devam etmesi ve azalan ülke risk primi ile birlikte not değerlendirmelerindeki yaklaşımların da değişeceğine inanıyorum. Unutmayalım, en önemli iki kalem ödemeler dengesi ve enflasyon... Bu iki cephedeki resim kritik olacak."

"İki derecelendirme kuruluşunun da pozitif yönde adımlar atması mantıklı olacak"

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin de pek çok ülkenin Moody's ve S&P'nin bağımsızlık ve tarafsızlık noktasında çok büyük bir soru oluşturduğunun farkında olduğunu, Fitch'in ise her zaman için göreceli olarak daha tarafsız, siyasi birtakım baskılara maruz kalmadan değerlendirme yapan bir kurul izlenimi verdiğini söyledi.

Alkin, devamla şunları kaydetti:

"Türkiye konusunda son dönemde daha tarafsız ve daha gerçek olgulara dayalı bir analiz konusunda bocalama yaşadılar. Bu bocalamaya bağlı olarak, hem Türkiye'nin derecelendirme notlarını ölçüsüz indirmek hem de görünümü negatif düzeye getirme noktasında çok sert bir tutum izlediler. Biz bu tutumu ciddi manada eleştirdik. Bu boyutuyla bakıldığında Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme, kamu mali disiplininin dikkatlice korunması, bankacılık sisteminin sermaye yeterliliği ve buna benzer konularda aslında kendilerinin öngördüğünden ve mukayese edilmeyecek kadar daha iyi bir performansın ortaya konulduğunun farkındalar. Siyasi bazlı hareket etme hastalığından kurtulmaları halinde diğer iki büyük derecelendirme kuruluşunun da bunu takip etmesi ve not ya da görünümde pozitif yönde adımlar atması mantıklı olacaktır."

Alkin, S&P ve Moody's'in, Fitch ile karşılaştırıldığında çok daha siyasi baskılara dayalı ve Türkiye'yi baskılamak isteyen bazı ülkelerin fazlasıyla emrinde ve etkisinde kaldıkları yönünde çok fazla deşifre olmuş kurumlar olduğunu söyledi.

S&P'nin "Türkiye'nin yeterince hak etmiş olduğu derecelendirme notunu verme noktasında gereğini defalarca yapmamış kurum" olarak tescillendiğini aktaran Alkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle Türkiye hazinesi, S&P'nin bu konudaki tarafsızlık sorunu nedeniyle sözleşmeyi iptal etmişti. Moody's, en azından benzer bazı ülkelerin Türkiye ile olan çatışmaları esnasında benzer baskılara maruz kalsa da S&P ile karşılaştırıldığında nispeten biraz daha tarafsız davranma gayreti gösterse dahi o da bir noktadan sonra bu konuda çok hızlı baskı altında kaldığını teyit eden hareketler yapıyordu.

Her şeyden evvel kamu mali disiplini, bankacılık sistemiyle ilgili sıkıntılar, ekonomisindeki istikrarsızlık tablosu nedeniyle Latin Amerika ülkelerinden Güney Afrika'nın durumu bizden çok daha sıkıntılı. Bizden çok daha ciddi makroekonomik sıkıntıları olan ülkelerin derecelendirme notu çok daha yukarıda iken Türkiye gibi kendi makro dengelerini iyi yöneten ve son bir sene içerisinde Orta Doğu ve bulunduğumuz coğrafyadaki bazı uluslararası siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle ekonomi cephesinden de siyasi baskıyla karşı karşıya kalan Türkiye'ye, makroekonomik tabloları çok daha bozuk olan ülkelerden daha ciddi oranda not indirimi yapılmış olması işin ahlaki boyutu açısından da, teknik boyutu açısından da kabul edilebilir değil."

"Fitch'ten 7 yıl sonra olumlu yönde bir değerlendirme gelmesi iyiye işaret"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi ise Fitch'ten 7 yıl sonra Türkiye hakkında olumlu yönde bir değerlendirme gelmesinin iyiye işaret olduğunu söyledi.

Fitch'in Türkiye'ye diğer kurumlara göre biraz daha olumlu yaklaştığını ifade eden Bürümcekçi, "Fitch, Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir kategorinin iki kademe altında tutarken, Moody's üç kademe, S&P ise dört kademe altında tutmakta." dedi.

Bürümcekçi, diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından aşağı yönde bir hamle beklemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılının ekonomi performansı görülmeden de olumlu yönde bir değişikliğe gitmeleri zor görünüyor. Türkiye'nin kredi riskini gösteren CDS oranlarında 330 seviyesi ile iflas etmiş Venezuela ve Arjantin bir yana, Ukrayna ve Pakistan'dan sonra beşinci yüksek değeri taşıması, piyasa oyuncularının da risk algılamasının yüksek olduğunu düşündürüyor. Not artırımı için öncelikle kredi artışlarına dayanan bir büyüme modelinden daha sürdürülebilir bir büyüme modeline geçilmesi, kurumsal bağımsızlığın yeniden güçlendirilmesi, piyasa dostu yaklaşımların ve şeffaflığın artması gerekiyor."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları Tamamlandı
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz
​Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme
TELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DE
Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!
Ayhan Usta'nın Adıyaman usulü çiğköftesi yolculuğuna devam ediyor!
Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması
Eğitim-Bir-Sen 13. Bölge ToplantısıEĞİTİM-BİR-SEN 13. BÖLGE TOPLANTISI
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı
Isparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisi
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor
TED Isparta lise öğrencileri atıklardan tebeşir üretiyor
Kenevir ekim alanları uydudan tespit edilecek
Isparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'ta
SDÜ'lü öğrencilerden örnek proje
​ALTIN ELMA OPTİMİST YARIŞMALARI START ALDI
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldi
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli”
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyon
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslar yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecekÇitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek29 Ekim 2019
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenlerVergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler29 Ekim 2019
Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulamasıIsparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması02 Kasım 2019
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet BayramıIsparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2019
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyorTablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor02 Kasım 2019
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan 29 Ekim 2019
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?31 Ekim 2019
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacakVatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak30 Ekim 2019
ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!30 Ekim 2019
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı29 Ekim 2019
BAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlarBAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlar30 Ekim 2019
Rektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MesajıRektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı29 Ekim 2019
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştuEğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu31 Ekim 2019
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldıIsparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı01 Kasım 2019
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…31 Ekim 2019
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destekIsparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek01 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” 01 Kasım 2019
Burdur'da fuhuş operasyonuBurdur'da fuhuş operasyonu30 Ekim 2019
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldiSalda Gölü'nde su kalitesi yükseldi01 Kasım 2019
Isparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonuIsparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonu01 Kasım 2019