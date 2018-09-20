- Antalya’da inşaatı tamamlanan Finike Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor.AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-PA Komisyonu Başkanı Atay Uslu, beraberindeki Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ve AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ ile birlikte Finike Devlet Hastanesi Başhekim ve hastane yönetimi ile bir araya geldi. Çalışmalardaki son durum hakkında bilgi alan Uslu, taleplerin hızlıca aşılması için İl Sağlık müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile irtibat kurdu.Toplantı sonrası açıklama yapan Atay Uslu, "Finike Devlet Hastanesinin açılış sürecini adım adım takip ediyoruz. İnşaat tamamlandı. Ödenek tahsisi yapılarak tefrişat ve tıbbi cihazların alım sürecinin sonuna gelindi. 5 yıldızlı otel konforunda olacak modern hastanemiz kısa süre içinde açılacak. Finike Devlet hastanesi İnşaat, tıbbi cihaz ve tefrişatı ile birlikte yaklaşık 50 milyon liralık yatırım" dedi.Atay Uslu, "Hastanemizi modern tıbbi cihazlar ile donatıyoruz. Hastanemizde Yoğun bakım, bebek yoğun bakım gibi özel bölümler ve 4 adet ameliyathane bulunmakta. Yoğun bakımlarla, müşahade yataklarıyla beraber 125 Yataklı hastanemiz, tıbbi cihazları ve 5 yıldızlı otel konforunda tefrişat malzemeleri ile özel hastane gibi oluyor. Önce sağlık diyen AK Parti gereğini yapıyor, milletimizin güveni ve desteği ile yapmaya devam."Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca'da Devlet Hastanesine 50 ek yatak inşaatına başlanıldığını, Demre'de de 50 yataklı yeni hastane inşaatının devam ettiğini ifade etti.İHA