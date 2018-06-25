Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike’yi rengarenk çiçeklerle donattı.Antalya Büyükşehir Belediyesi altyapı ve yol çalışmalarının yanı sıra çevreyi güzelleştiren peyzaj çalışmalarıyla da ilçelere estetik değer katıyor. Finike’de gerçekleştirilen mevsimlik çiçek dikimiyle ilçe rengarenk bir görünüme büründü.Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kavşak, refüj, park, bahçe ve mesire alanlarına begonvilden kedi tırnağına, ateş çiçeğinden petunya ve vapur dumanına kadar ilçe genelinde 149 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Çalışmaların ardından Finike renk cümbüşü yaşadı.İHa