- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike’de ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 4 aileye eşya yardımında bulundu.Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike ilçesine bağlı Saklısu, Turunçova ve Kale Mahallelerinde gerekli tespitleri yapılan 4 vatandaşa eşya yardımı yaptı. Volkan Gümüş, Fatma Yıldız, Gülhan Gülmez ve Dudu Ortaç’a kanepe ve halı verildi. İl genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımlarla ulaşan Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki çalışmaları takdir topladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.İHA