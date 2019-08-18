Film yapımcılarının yeni çekim merkezi: Zazadin Hanı

Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Konya'da inşa edilen en büyük kervansaray Zazadin Hanı, dönemin özelliklerini yansıtan yapısıyla film çekimlerinde kullanılıyor.

Film yapımcılarının yeni çekim merkezi: Zazadin Hanı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 18.08.2019 14:21
0
Isparta Düğün Salonları

Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Konya'da inşa edilen en büyük kervansaray Zazadin Hanı, dönemin özelliklerini yansıtan yapısıyla film çekimlerinde kullanılıyor.
 
 
Film yapımcılarının yeni çekim merkezi: Zazadin Hanı
Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Konya'da inşa edilen en büyük kervansaray Zazadin Hanı, dönemin özelliklerini yansıtan yapısıyla film çekimlerinde kullanılıyor.
KONYA (AA) - Aksaray-Konya kara yolu yakınlarında bulunan Zazadin Hanı, Selçuklu döneminin önemli ticaret merkezleri arasında gösteriliyor.
Mescidi, özel odaları, hamamı, ambarı, deposu, ahırları ve geniş avlusuyla ihtişamlı şekilde ayakta duran han, tarihi film çeken birçok yapımcının gözde mekanları arasında yer alıyor.
Film yapımcısı Tamer Yiğit, AA muhabirine, hanın birçok film yapımcısı tarafından tercih edilen mekanlar arasında olduğunu söyledi.
Konya'nın sinema yapımcıları açısından doğal bir plato olduğunu dile getiren Yiğit, Selçuklu'ya başkentlik yapmış kentteki hanın çevresinde başka yapıların bulunmamasını da çekim sırasında açının bozulmaması adına avantaj olarak gördüklerini dile getirdi. 
"Tarihi film çekmek istiyorsanız Konya bunun üslerinden biri"
"Sinemacılar açısından bakacak olursak Konya'da çok kısa mesafede çok farklı mekanlara ulaşabiliyorsunuz." diyen Yiğit, şöyle devam etti:
"Tarihi film çekmek istiyorsanız zaten Konya bunun üslerinden biridir. Konya'nın tarihi yapıları doğal bir film üssü özelliği taşıyor. Bunlardan biri de Anadolu'nun en büyük kervansaraylarından Zazadin Hanı'dır. Bu hanı yıllardır tüm yapımlarımızda kullanıyoruz. Geçtiğimiz yıl TRT'de yayınlanan ve Türkiye'nin en önemli belgesel projelerinden biri olan 13 bölümlük 'Kervan'ı bu handa çektik. Geçtiğimiz haftalarda 'İhtiyarlar Taburu' isimli uzun metrajlı filmimize yine bu han ev sahipliği yaptı. Geçen yıl vizyona giren 'Direniş Karatay' filminin çekimleri de burada yapıldı."
"Konya'yı sinema üssü yapabiliriz"
Yiğit, izleyicilerden son derece olumlu dönüşler aldıklarına işaret ederek, "Burada çok sayıda kısa ve uzun metrajlı film çekildi, çekilmeye de devam ediyor. Hanın hem açık hem de kapalı alanının olması sinema yapımcıları açısından önemli avantaj. Buradan yapımcı arkadaşlarıma sesleniyorum, birçok imkana sahip Konya'yı sinema üssü yapabiliriz." diye konuştu.
Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç de Zazadin Hanı'nın geniş kapsamlı restorasyonun ardından turizme açıldığını ifade etti.
Hanın içerisine çok fazla müdahale edilmediğinden özellikle tarihi filmlerin çekimleri için cazip olduğunu anlatan Genç, "Tarihi mekanların aslına uygun olarak filmlerde gösterilmesi adına çekimler burada yapılıyor. İnşallah gerek film yapımcılarının gerekse ziyaretçilerin hana talebi daha da artar ve turizm açısından daha önemli hale gelir." dedi. 


 
 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonu
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı
Isparta'da muhtarlara deprem eğitimi
Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 2019
Isparta'da yasa dışı silah operasyonu...
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! bugün başladı
Geliri olmayana devletten destek
Isparta'da cinayet
Isparta Valiliği'nden önemli duyuru
Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı
Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı
ISPARTA'DA ZABITALAR İÇİN ÖNEMLİ KARAR!
Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı!
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 2019
Elde kalan kurbanlıklar için ESK'dan önemli açıklama!
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti
EĞİRDİR'DE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI
Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu
Isparta’da uyuşturucu operasyonları
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da cinayetIsparta'da cinayet15 Ağustos 2019
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğulduYüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu14 Ağustos 2019
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 2019Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 201914 Ağustos 2019
Geliri olmayana devletten destekGeliri olmayana devletten destek16 Ağustos 2019
Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralıIsparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı15 Ağustos 2019
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru15 Ağustos 2019
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonuIsparta’da FETÖ/PDY operasyonu16 Ağustos 2019
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadıBayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı14 Ağustos 2019
Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!14 Ağustos 2019
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı DüzenlendiIsparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi11 Ağustos 2019
Burdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralıBurdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralı16 Ağustos 2019
Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldıŞarkıcı Bergen mezarı başında anıldı14 Ağustos 2019
Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! 14 Ağustos 2019
Burdur'da Tarla sularken hayatını kaybettiBurdur'da Tarla sularken hayatını kaybetti13 Ağustos 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladıIsparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı16 Ağustos 2019
"Türkiye'nin Maldivler'i"nde bayram tatili yoğunluğu"Türkiye'nin Maldivler'i"nde bayram tatili yoğunluğu13 Ağustos 2019
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 201916 Ağustos 2019
Elde kalan kurbanlıklar için ESK'dan önemli açıklama!Elde kalan kurbanlıklar için ESK'dan önemli açıklama!13 Ağustos 2019
Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralıBurdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı14 Ağustos 2019
Bıyıklarına 20 yıldır gözü gibi bakıyorlarBıyıklarına 20 yıldır gözü gibi bakıyorlar17 Ağustos 2019