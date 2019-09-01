FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin eylülde yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 29 dava görülecek.

FETÖ sanıkları hesap veriyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 01.09.2019 13:21
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Isparta Düğün Salonları

KONYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve paralel devlet yapılanmasına ilişkin eylül ayında 9 ildeki 29 davada 2 bin 112 sanığın yargılanması sürecek.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar ve açılan davalardaki yargılamalar devam ediyor.

Eylül ayında İstanbul, Ankara, Sakarya, Konya, Malatya, Gaziantep, Tekirdağ, Adana ve Zonguldak'ta gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 29 dava görülecek. Bu davalarda 2 bin 112 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 4, örgütün yapılanmasına yönelik de 25 dava görülecek. FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas davası kapsamında 107 sanığın yargılanması yarın İstanbul Silivri 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma kapsamında, TSK personeline FETÖ mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis tutuksuz 118 sanığın yargılandığı davaya yarın Ankara'da devam edilecek.

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı dava, 6 Eylül'de Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Yine, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık, 3-30 Eylül'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

2 Eylül

Dava adı: FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas davası (107 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 2-27 Eylül

Saat: 10.00

 

Dava adı: "Kozmik Odada kumpas" davası (118 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Eylül

Saat: 09.00

 

3 Eylül

Dava adı: İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (29 sanıklı)

Yer: İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3-4 Eylül

Saat: 10.00

 

Dava adı: FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin dava (475 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3-30 Eylül

Saat: 09.30

 

Dava adı: FETÖ'nün siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş insanı birçok kişiyi usulsüz dinlediğine ilişkin dava (210 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3-4 Eylül

Saat: 10.00

 

4 Eylül

Dava adı: Hrant Dink cinayeti davası (76 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4-6 Eylül

Saat: 10.00

 

Dava adı: FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olarak görev yapan eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in de yargılandığı dava (7 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Eylül

Saat: 10.00

 

5 Eylül

Dava adı: FETÖ'nün kripto yapılanması davası (19 sanıklı)

Yer: Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Eylül

Saat: 14.00

 

6 Eylül

Dava adı: Sakarya'daki yasa dışı dinleme iddiasına ilişkin dava (10 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Eylül

Saat: 14.30

Dava adı: Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yargılandığı dava (28 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Eylül

Saat: 09.30

 

Dava adı: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da yargılandığı dava (521 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9-27 Eylül

Saat: 09.30

 

10 Eylül

Dava adı: FETÖ'nün firari kilit ismi Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı iddia edilen Günışığı Otel davası (4 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Eylül

Saat: 10.00

 

11 Eylül

Dava adı: 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının FETÖ üyelerince sızdırılmasına ilişkin dava (230 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Eylül

Saat: 09.30

 

12 Eylül

Dava adı: Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan sanığın yargılandığı dava

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Eylül

Saat: 14.30

 

12 Eylül

Dava adı: Adana'da FETÖ'nün eğitim yapılanması davası (12 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Eylül

Saat: 10.00

 

13 Eylül

Dava adı: FETÖ'nün darbe girişiminin kilit isimlerinden, örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava (28 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13 Eylül

Saat: 09.30

 

17 Eylül

Dava adı: Gaziantep'te FETÖ'nün sözde sıkıyönetim hakimi ile eşinin yargılandığı dava

Yer: Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Eylül

Saat: 13.00

 

Dava adı: Bülent Ecevit Üniversitesindeki akademisyenlerin yargılandığı dava (155 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Eylül

Saat: 10.00

 

Dava adı: Bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının yargılandığı FETÖ davası (37 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Eylül

Saat: 10.00

18 Eylül

Dava adı: Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin yargılandığı dava (11 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Eylül

Saat: 10.00

 

Dava adı: FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilmesinin ardından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı Zafer Kılınç'ın yargılandığı dava

Yer: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Eylül

Saat: 14.00

 

Dava adı: ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı dava

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Eylül

Saat: 10.00

 

Dava adı: Eski Aladağ Kaymakamı tutuksuz sanık Ahmet Ziya Filizer'in FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı dava

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Eylül

Saat: 10.00

 

19 Eylül

Dava adı: FETÖ sanığı eski kaymakam Erol Korkmaz'ın yargılandığı dava

Yer: Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Eylül

Saat: 14.40

Dava adı: FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturması kapsamında eski Türk Yıldızları pilotu Ali Onur Adalı'nın yargılandığı dava

Yer: Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Eylül

Saat: 11.00

Dava: 2. Ordu Komutanlığındaki 5 sanığın yeniden yargılandığı dava

Yer: Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Eylül

Saat: 10.00

 

24 Eylül

Dava adı: FETÖ'nün "sivil imamı" Kemal Batmaz ve eşinin yargılandığı dava (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24 Eylül

Saat: 10.00

26 Eylül

Dava adı: Eski katip ve infaz koruma memurlarının yargılandığı dava (16 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Eylül

Saat: 10.00

 

27 Eylül

Dava adı: Çaycuma Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan eski kıdemli yüzbaşı Bayram K'nin yargılandığı dava

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 27 Eylül

Saat: 10.00

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