Kahramanmaraş'taFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan aranan kadın şüpheli Kahramanmaraş'ta yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Gaziantep 3. Sulh Ceza Mahkemesince "Silahlı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan aranan Sibel F, Dulkadiroğlu ilçesi Beşenli Mahallesi'nde gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.KAHRAMANMARAŞ (AA) -