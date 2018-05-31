

- FETÖ’nün mahrem imamı yakalandı

- Polis koleji öğrencilerine ve askeri rütbeli personelin mahrem imamı olduğu tespit edildi



ANTALYA (İHA) - Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Manisa'da yakalanan ve Antalya'da çıkartıldığı mahkemede tutuklanan B.G. isimli şüphelinin örgüt içerisindeki polis koleji öğrencileri ile askeri rütbeli personellere mahrem imamlık yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 16 Mayıs günü Manisa’nın Akhisar ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan B.G. isimli şahıs hakkında yapılan incelemelerde Manisa ili ve Manavgat ilçesinde örgüt içerisinde polis koleji öğrencilerine ve askeri rütbeli personele mahrem imamlık yaptığı tespit edildi.

Şüpheli B.G. emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Mayıs günü sevk edildiği adli makamlarca "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan tutuklandı.



İHA

